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BIA Technologies: будущее диагностики систем «1С» за искусственным интеллектом

Такое мнение высказали 74% участников опроса проведенного экспертами ИТ-компании BIA Technologies. Из них 48% считают, что ИИ будет применяться для анализа аномалий и предиктивного обслуживания. Еще 17% полагают, что в ближайшие годы выявлению причин блокировок и замедления информационных систем будут способствовать ассистенты разработчика на основе ИИ, которые дают подсказки для проверки кода. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

«Чтобы системы «1С» работали стабильно и быстро, важно не просто следить за их состоянием в режиме онлайн, но и делать профилактическую диагностику всей инфраструктуры. Это позволяет выявлять узкие места — причины конфликтов блокировок, перегрузку процессоров, ресурсоемкие запросы – прежде, чем они окажут влияние на бизнес. Инвестиции в диагностику быстро окупаются за счет снижения простоев, предотвращения аварий и оптимизации работы системы. В результате снижается нагрузка на ИТ-команду, а бизнес не теряет время и деньги», – отметили представители BIA Technologies.

Недавно ИТ-компания представила обновленную версию PerfDog. Ключевым изменением сервиса стало появление функции анализа журнала регистрации «», которая дополняет работу с технологическим журналом и дает администраторам и разработчикам больше возможностей для контроля и оптимизации 1С-систем.

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