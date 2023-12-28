Пять новых ИТ-продуктов, попадание в топ крупнейших компаний отрасли и сотрудничество с Тимирязевской академией: BIA Technologies подвела итоги года

Российская компания-интегратор и разработчик ИТ-решений BIA Technologies в 2023 г. трансформировала стратегию развития и сделала упор на расширение продуктового портфеля.

Так, в течение года было разработано и представлено рынку пять уникальных импортонезависимых продуктов: PerfDog — решение для мониторинга и оценки производительности ИТ-системы на базе платформы «1С»; «БИА. УдобнаяСмена» — сервис для вывода сотрудников на дополнительные смены; «БИА. Помощник логиста» — платформа для быстрого подбора на рейс водителей с грузовым транспортом; «БИА. APS» — платформа для оперативного построения детализированного плана производства; «БИА. Животноводство. Селекция» — решение для оценки генетического потенциала племенных животных и моделирования селекционной стратегии для улучшения экономических показателей стада. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Развитие агропромышленного комплекса России стало одним из ведущих направлений, где нашли применение цифровые решения компании. В ноябре 2023 г. BIA Technologies подписала договор с Академией им. К. А. Тимирязева о совместной разработке и производственных испытаниях программного обеспечения для эффективной селекции в животноводстве. Свои ИТ-решения для сектора АПК компания-интегратор представила на ведущих профильных конференциях, выставках и форумах страны, включая АГРОПРОДМАШ, INTEKPROM и SmartAgro.

Представители BIA Technologies отметили, что успешный запуск новых продуктов компании объясняется не только грамотно выстроенной стратегией, но и общей благоприятной конъюнктурой российского ИТ-рынка: «Востребованность отечественных ИТ-решений в 2023 году позволяет говорить об продолжающейся адаптации отрасли к новым вызовам. В настоящее время усиливаются позиции в части импортозамещения в разных отраслях. Активно рынку в этом направлении помогает государство. Также совершенствуется законодательная база, которая нацелена на поддержку отрасли и сотрудников ИТ-компаний».

Закономерным итогом года стало то, что BIA Technologies вошла в ряд престижных отраслевых рейтингов:топ-100 крупнейших ИТ-компаний России CNews100, топ-100 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов, рейтинг крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России и рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг по версии CNews.

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В 2023 г. BIA Technologies укрепила сотрудничество с компанией «1С», получив статус «1С:Центр ERP-Производство» (отраслевая специализация партнерского статуса «1С:Центр ERP»). Также компания провела собственную конференцию BIATech#1C для практиков «1С». В течение года BIA Technologies активно развивала сообщество ИТ-специалистов, в том числе, запустила бесплатную «Школу тестировщиков» и учредила денежный фонд в четверть миллиона рублей для поддержки перспективных математиков на конференции MOTOR 2023.

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BIA Technologies — бизнес-интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов. Занимается автоматизацией, математической оптимизацией и цифровизацией крупного и среднего бизнеса в промышленности, ритейле и логистике. Собственные разработки компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Входит в рейтинг топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews, 2023 г.), топ-100 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов (CNews, 2023 г.), рейтинг крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России (CNews, 2022 г.).