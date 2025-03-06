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BIA Technologies PerfDog

PerfDog предназначен для организаций, работающих как с типовыми, так и с самописными, и нетиповыми конфигурациями -систем. Сервис поможет выявить проблемы с производительностью, предотвратить сбои и обеспечить стабильность работы, что значимо для спектра предприятий.


06.03.2025 Консолидация работы с данными и гибкая фильтрация: BIA Technologies обновила инструмент диагностики высоконагруженных 1С-систем PerfDog 1
28.12.2023 Пять новых ИТ-продуктов, попадание в топ крупнейших компаний отрасли и сотрудничество с Тимирязевской академией: BIA Technologies подвела итоги года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

BIA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 58 2
8292 2
SmartAgro - СмартАгро 2 1
Агропродмаш 2 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2535 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
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