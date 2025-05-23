Решение BIA Technologies для диагностики высоконагруженных 1С-систем PerfDog вошло в реестр отечественного ПО

Разработанная в ИТ-компании BIA Technologies система мониторинга и диагностики систем «1С» PerfDog прошла комплексную экспертизу, подтвердила соответствие критериям, установленным Минцифры, и была включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

PerfDog применяется в производственных, торговых и логистических компаниях с высокой интенсивностью транзакций, большим количеством пользователей и распределенной серверной архитектурой. Программный продукт позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние ИТ-инфраструктуры, задействованной в работе систем «1С», а также выявлять узкие места и предоставлять данные для оперативного реагирования до возникновения критических инцидентов.

«Решение помогает ИТ-службам сократить время на диагностику производительности, и как следствие, снизить нагрузку на инфраструктуру, минимизирует риски простоя бизнеса из-за технических сбоев, что обеспечивает стабильность работы систем на платформе «1С». Включение PerfDog в реестр отечественных программных продуктов — важный шаг, подтверждающий востребованность ИТ-решения и его готовность к внедрению как в государственных, так и в коммерческих структурах по всей стране», — сказал директор по развитию BIA Technologies Григорий Безрукин.

В числе ключевых возможностей PerfDog — расшифровка причин конфликтов управляемых блокировок и взаимоблокировок, анализ ресурсоемких запросов, контроль параметров серверов «1С» и СУБД, а также разбор технологического журнала, включая объемы свыше 60 млн событий в сутки.

PerfDog предназначен для организаций, работающих как с типовыми, так и с самописными, и нетиповыми конфигурациями 1С-систем. Программный продукт помогает выявить проблемы с производительностью, предотвратить сбои и обеспечить стабильность работы.