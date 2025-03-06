Консолидация работы с данными и гибкая фильтрация: BIA Technologies обновила инструмент диагностики высоконагруженных 1С-систем PerfDog

Ключевое изменение сервиса – добавление функции анализа журнала регистрации «1С». Она дополняет работу с технологическим журналом и дает администраторам и разработчикам больше возможностей для контроля и оптимизации 1С-систем. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

В новой версии PerfDog стало проще искать и анализировать данные, даже если они собраны за долгое время. В основе решения используется колоночная СУБД (хранение данных не по строкам, как в традиционных СУБД, а по колонкам), поэтому обработка запросов выполняется быстрее. Система позволит фильтровать и группировать события, чтобы просматривать информацию по пользователям, объектам, ошибкам и другим категориям. Есть графический и табличный режимы представления данных, которые обеспечивают наглядную визуализацию состояния 1С-систем.

«Журнал регистрации «1С» — один из ключевых инструментов диагностики, который помогает отслеживать действия пользователей, фиксировать изменения в системе и разбирать причины инцидентов. Добавление функции его анализа в новую версию PerfDog сделает мониторинг высоконагруженных 1С-систем более глубоким и удобным. Вся информация из технологического журнала и журнала регистрации теперь собрана в одном интерфейсе, это позволит администраторам быстрее находить нужные события, отслеживать операции пользователей и незамедлительно выявлять проблемные участки. Это снижает нагрузку на специалистов и повышает эффективность работы с данными», — сказал директор продуктового офиса BIA Technologies Григорий Безрукин.

Дополнительно PerfDog поможет быстро находить ошибки и выявить пользователей, у которых они чаще всего встречаются в работе, а также объекты метаданных, где они возникают. Кроме этого, в системе появился рабочий стол для второй линии поддержки. Он объединяет в одном окне все ключевые метрики, характеризующие состояние информационных систем «1С». Цветовая индикация позволит сразу определить проблемные зоны, а встроенные механизмы детализации помогут разбираться в причинах сбоев. Это упростит диагностику и ускорит реагирование на инциденты, что позволит избежать простоя в работе бизнес-пользователей.

PerfDog предназначен для организаций, работающих как с типовыми, так и с самописными, и нетиповыми конфигурациями 1С-систем. Сервис поможет выявить проблемы с производительностью, предотвратить сбои и обеспечить стабильность работы.