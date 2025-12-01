Популярность Linux среди геймеров растет бешеными темпами. Они бросают Windows ради дистрибутива, в котором запускаются все игры

Разработчики Linux-дистрибутива Bazzite сообщили почти о 150 тыс. скачиваний за последние несколько недель. ОС нацелена на геймеров и является клоном Steam OS, и пользователи предпочитают именно ее, а не Windows 11. Bazzite – второй Linux-дистрибутив, который осенью 2025 г. демонстрирует взрывной рост популярности на фоне прекращения поддержки Windows 10.

Новый выбор геймеров

Дистрибутив Linux под названием Bazzite неожиданно стал стремительно набирать популярность. Как пишет Tom’s Hardware, за последние недели его скачали около 150 тыс. раз.

Bazzite – дистрибутив, ориентированный на геймеров и являющийся своего рода клоном знаменитой Steam OS компании Valve. Разработка проекта ведется как минимум с 2023 г. и на начальном этапе у нее было солидное преимущество перед Steam OS – в отличие от нее, она могла официально запускаться не только на игровых консолях, но и на ноутбуках с настольными ПК. Сейчас Steam OS умеет так же.

Первый релиз Bazzite состоялся в ноябре 2023 г. В октябре 2025 г. Microsoft прекратила поддержку Windows 10, и многие пользователи не пожелали переходить на глючную и официально нестабильную Windows 11, решив подыскать альтернативу.

Bazzite Bazzite с оболочкой KDE

Bazzite стала выбором геймеров ввиду того, что под ней можно запустить подавляющее большинство как современных, так и сравнительно старых видеоигр. К тому же разработчики, осознавая то, что пользователи Windows не желают разбираться в тонкостях Linux и хотят просто запускать игры, сразу предлагают готовые образы с драйверами Nvidia или AMD. Также есть готовые сборки под различные конкретные устройства, например, игровые консоли Steam Deck, Lenovo Legion, MSI Claw и Asus ROG Ally различных модификаций.

Петабайт за месяц

Разработчики Bazzite сообщили, что пользователи скачали десятки тысяч копий Bazzite всего за 30 дней. В течение этого времени суммарный объем загрузок перевалил за 1 петабайт (ПБ), что составляет более 1024 ТБ.

Специалисты Tom’s Hardware подсчитали, что если дистрибутив Bazzite с драйверами Nvidia «весит» 7,7 ГБ, а с драйверами AMD – 6,6 ГБ, то при среднем «весе» образа в пределах 7 ГБ количество загрузок Bazzite составило от 143 до 150 тыс.

Особенность дистрибутива

ОС Bazzite с самого начала создавалась для тех, кто очень хотел играть в игры, но не желал пользоваться Windows или покупать Steam Deck – портативную игровую консоль со Steam OS. Платформа Valve имеет встроенные инструменты для корректной работы Windows-игр под Linux, и авторы Bazzite пошли в этом же направлении, но при этом сразу разрешили устанавливать ее на обычные ПК.

bazzite Bazzite с оболочкой GNOME

Разработка Bazzite продолжается и по сей день, но важно подчеркнуть, что сейчас Steam OS тоже официально доступна для настольных компьютеров. На фоне этого будущее Bazzite уже не выглядит безоблачным, но у ее разработчиков все еще есть немало козырей в рукаве.

В частности, они работают над Bazzite не первый год и в халатном отношении к своему продукту замечены не были. У системы уже есть своя пользовательская база, а у разработчиков наработан немалый опыт по созданию игровых ОС.

Сейчас Bazzite предлагает очень широкую поддержку устройств, включая новейшие драйверы Linux для широкой совместимости с множеством настольных компьютеров, ноутбуков и портативных устройств. Пользователю доступны образы не только с интегрированными драйверами под видеокарты конкретных вендоров, но и с разными графическими оболочками – KDE и GNOME. Есть также визуальная эмуляция Steam OS.

Где один, там и два

Bazzite – уже второй по счету Linux-дистрибутив, популярность которого взлетела до небес после прекращения поддержки Windows 10. В конце ноября 2025 г. CNews писал, что в аналогичной ситуации оказался проект Zorin OS.

В отличие от Bazzite, Zorin OS ориентирован не на геймеров, а на обычных пользователей Windows, окончательно уставших от ОС Microsoft, но не имеющих времени и желания разбираться в тонкостях работы другой системы. Внешне Zorin OS почти полностью копирует оболочку современных версий Windows, тем самым значительно упрощая переход на нее. Также в нее по умолчанию встроен WINE – инструментарий для беспроблемного запуска почти любых программ, написанных под Windows.

bazzite Эмуляция Steam OS

Интерес пользователей к Zorin OS более чем очевиден. Всего за месяц его скачали более 1 млн раз, что является абсолютным рекордом для этого довольно нишевого проекта.

Система разрабатывается с 2009 г. К моменту выхода материала для скачивания была доступна Zorin OS 18 – она вышла 14 октября 2025 г., в день прекращения поддержки Windows 10.

Останавливаться пока рано

Моментальный рост интереса пользователей к Linux пока вовсе не означает, что весь мир готовится повернуться спиной к Windows. Это по-прежнему самая популярная настольная ОС в мире, у нее 69,37% глобального рынка десктопных ОС (ноябрь 2025 г., StatCounter), а у Linux – всего 3,07%.

© laupri / Фотобанк Фотодженика Linux еще есть куда расти

И все же Windows теряет популярность. В ноябре 2024 г. у нее было 73,39%. Linux в этом роли пока не играет – за год его доля тоже упала, с 4,3% до 3,07%.