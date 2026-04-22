Ускорение ключевых ИТ-процессов на 20%: «Биатех» внедрил инструмент диагностики производительности систем «1С PerfDog» в компании «Профи.ру»

ИТ-компания «Биатех»завершила интеграцию и настройку программного решения для мониторинга работы информационных систем «1С» в сервисе поиска специалистов «Профи.ру».

Сервисом пользуются более 20 млн клиентов и 3,7 млн специалистов, предоставляющих более 21 тыс. видов услуг. Для автоматизации учета договоров, согласования, контроля и анализа работы с контрагентами, а также ведения финансового и бухгалтерского учета компания используют решения на базе «1С:Предприятие 8.3».

Рост пользовательской базы и масштабирование ИТ-инфраструктуры потребовали повышения прозрачности и управляемости систем, а также сокращения времени реакции на инциденты. В рамках проекта эксперты «Биатех» внедрили инструмент PerfDog, настроили параметры мониторинга и сбора данных, а также механизмы анализа и обработки логов.

В результате внедрения «Профи.ру» получил инструмент для непрерывного контроля производительности и отказоустойчивости систем «1С», что позволило снизить риски сбоев и повысить стабильность работы сервисов.

«Для работы высоконагруженных систем важно обеспечить стабильность их функционирования, оперативно выявлять причины и источники сбоев, а также иметь инструменты для быстрого и эффективного устранения ошибок. Интеграция PerfDog в ИТ-ландшафт обеспечила «Профи.ру» инструментом для мониторинга производительности и отказоустойчивости систем через непрерывный контроль показателей», – отметили представители «Биатех».

«Для нас важно не только оперативно реагировать на инциденты, но и иметь полную картину состояния систем «1С». Внедрение PerfDog усилило контроль над инфраструктурой и позволило минимизировать риски сбоев. Уже в первый месяц время восстановления последовательности документов при закрытии периода сократилось на 20%. Устранение «узких мест» в регламентных операциях позволило нам грамотно распределить ресурсы. Это не просто ИТ-оптимизация, а гарантия надежности нашего сервиса для клиентов и партнеров», – сказал руководитель отдела автоматизации финансов «Профи.ру» Александр Казаков.

После завершения интеграции эксперты «Биатеха» провели для технических сотрудников «Профи.ру» обучение по работе с новым инструментом и поделились рекомендациями для улучшения функционирования корпоративных решений на базе «1С:Предприятие 8.3». Все работы были выполнены с соблюдением внутренних регламентов информационной безопасности и защитой данных.

Ранее система мониторинга и диагностики систем «1С PerfDog» прошла комплексную экспертизу, подтвердила соответствие критериям, установленным Минцифры, и была включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.