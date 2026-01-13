Разделы

ПО Цифровизация Импортонезависимость
|

«Биатех» в 2025 году: инновационные цифровые решения для бизнеса, итоги и обновление бренда

Интегратор и вендор ИТ-решений завершил ребрендинг. Изменения затронули как визуальный стиль, так и бренд компании — теперь она будет работать как «Биатех». Об этом CNews сообщили представители «Биатех».

Разработка и внедрение ИТ-инструментов для транспортно-логистической отрасли, ритейла, промышленного сектора, а также агропромышленного комплекса стали ведущими направлениями работы для интегратора и вендора в 2025 г. Еще одним важным событием стал ребрендинг и смена названия.

Более 10 лет ИТ-интегратор работал на отечественном рынке как BIA Technologies. Ребрендинг стал логичным продолжением развития компании и ответом на современные вызовы отрасли. Изменения затронули как визуальный стиль, так и название компании: теперь она работает под брендом «Биатех».

Среди крупных проектов по автоматизации бизнес-процессов на платформе «1С», завершенных в 2025 г., — внедрение «1С:Мясопереработка MES. Модуль для :ERP» в работу мясоперерабатывающего предприятия Русской Аграрной Группы «МПК Кораблинский» и аудит продуктивности «1С»-систем крупнейшего fashion-ретейлера России Melon Fashion Group.

В логистической отрасли реализовано сразу несколько проектов: в цифровой ландшафт ГК «Деловые Линии» внедрены конфигурация «Централизованный архив» и цифровой инструмент для самостоятельной маркировки грузов клиентами. Кроме того, эксперты ИТ-компании разработали для транспортной компании программный модуль построения графика работы водителей, который учитывает потребности в соблюдении режима работы и отдыха.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

«Биатех» продолжил формирование собственного продуктового портфеля. Решение ИТ-компании для диагностики высоконагруженных «1С»-систем PerfDog вошло в реестр отечественного ПО. Кроме того, была выпущена обновленная версия платформы Sunrise BPM. Ключевым изменением ИТ-решения стала возможность создать единую рабочую среду, которая объединяет различные конфигурации «1С» без необходимости использования сторонних сервисов интеграции.

«Прошлый год стал для «Биатеха» временем достижений и новых вызовов. Мы успешно завершили ряд ключевых проектов и улучшили внутренние процессы. Сегодня наша цель - дальнейшее развитие собственных цифровых решений и усиление роли наших экспертов и специалистов. Приоритетным направлением для нас по-прежнему остается автоматизация транспортно-логистической и производственной отраслей с помощью передовых цифровых решений, в том числе в стеке «1С». А использование решений на базе математической оптимизации открывает возможности для разработки сервисов, отвечающих требованиям современного рынка. Такие решения позволяют бизнесу увеличивать эффективность и совершенствовать процессы», – сказал генеральный директор компании Александр Наумцев.

В течение 2025 г. компания продолжила развивать сообщество ИТ-специалистов, в том числе запустила второй поток «Школы разработчиков "1С"». После окончания программы стажировки сертификаты «1С»-разработчиков получили 15 выпускников, а шесть из них пополнили штат компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

«Яндекс» создал «убийцу» Microsoft Office, работающего под Windows, Он уже в реестре отечественного ПО

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

CNews Analytics опубликовал топ-40 поставщиков услуг ЦОД в России

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Из крупнейшего микроэлектронного холдинга России через суд вытрясли деньги за покупку компании

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще