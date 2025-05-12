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Шеходанов Дмитрий
Шеходанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 1
|SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
|Verme - Vermenal 2 1
|FreePik 1123 1
|ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 84 1
|Apple Face ID 222 1
|NVision Барьер 674 1
|Гуцериев Михаил 111 3
|Ляховец Дмитрий 2 2
|Малеева Наталья 6 2
|Третьякова Мария 4 2
|Декалин Ростислав 1 1
|Оксер Ольга 2 1
|Гуцериев Саид 12 1
|Зеленин Владимир 7 1
|Ройтенберг Марк 16 1
|Наталевич Владимир 4 1
|Третьяков Ярослав 9 1
|Исаков Довар 4 1
|Нартов Максим 19 1
|Захарян Артур 11 1
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