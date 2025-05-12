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Шеходанов Дмитрий



12.05.2025 Эксперт в сфере HR-Tech Довар Исаков возглавит коммерческое направление в Verme 1
31.10.2024 Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на рынке HR Tech может завершиться в ближайшие 3–5 лет 2
03.03.2020 Резидент «Сколково» оптимизирует график работы в «Асконе» 1
06.09.2019 «Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками 1
05.09.2019 Сеть «Эльдорадо» внедрила биометрическую систему учета рабочего времени персонала 1
11.06.2019 Резидент «Сколково» оптимизирует работу сотрудников розницы в Беларуси 1
13.07.2018 «Эльдорадо» будет планировать графики продавцов с помощью решения Verme 1
19.02.2018 «М.Видео» внедряет российское ПО для планирования рабочих графиков сотрудников 1
15.06.2015 В сети «М.Видео» внедрено решение SAP Workforce Management 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Шеходанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Verme - Верме - Инвент консалтинг 18 7
5 элемент - Патио - Прадиус Нова 4 2
SAP SE 5326 2
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
Evola - Эвола 30 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 278 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 5
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
PPF Group N.V. 17 1
EMMA Capital 6 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 8
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1315 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4494 5
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 886 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3127 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2527 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5270 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 2
Оцифровка - Digitization 4667 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3498 2
Фотокамеры - ИК-фильтр - Инфракрасный отсекающий фильтр - Infrared cut-off filter 96 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1225 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 553 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3268 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 433 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5147 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2967 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 638 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4772 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 43 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5641 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4559 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7958 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2596 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 884 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1943 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1780 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2070 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2222 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 569 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 126 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
Verme - Vermenal 2 1
FreePik 1123 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 84 1
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Гуцериев Михаил 111 3
Ляховец Дмитрий 2 2
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Оксер Ольга 2 1
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Зеленин Владимир 7 1
Ройтенберг Марк 16 1
Наталевич Владимир 4 1
Третьяков Ярослав 9 1
Исаков Довар 4 1
Нартов Максим 19 1
Захарян Артур 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 8
Беларусь - Белоруссия 5812 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
Чехия - Чешская Республика 1316 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1949 1
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FMI - Future Market Insights 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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