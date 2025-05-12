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Исаков Довар



12.05.2025 Эксперт в сфере HR-Tech Довар Исаков возглавит коммерческое направление в Verme 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 1
21.03.2022 Какие изменения ждут кадровый рынок в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Исаков Довар и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4112 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 277 3
Directum - Директум 1115 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2187 1
SAP SE 5326 1
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Apple Inc 12250 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 879 1
Inventive Retail Group 76 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 47 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 3 1
Playtox - Плэйтокс 3 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 1
Sparkle 9 1
Telegram Group 2179 1
Yandex - Яндекс 7664 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 4 1
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Линзмастер 7 1
Комус 99 1
LEGO 247 1
Балтийский берег ТД 3 1
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 1
StickPeek 1 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Связной ГК 1373 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1064 1
РЕСО-Гарантия СК 45 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 29 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1227 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 77 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
ТрансКонтейнер 38 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3127 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 546 3
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 931 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 795 1
VK HR Tek 41 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 49 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 109 1
Минцифры РФ - Госключ 158 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Wiseadvice - EmplDocs 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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