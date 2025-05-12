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Исаков Довар
Исаков Довар и организации, системы, технологии, персоны:
|Григорян Александр 12 2
|Русадзе Нина 2 1
|Обидина Наталия 1 1
|Гоголев Владимир 1 1
|Ковалева Елена 6 1
|Хаба Виктория 4 1
|Шуваева Виктория 5 1
|Юпашевская Зульфия 2 1
|Мелузов Антон 3 1
|Мурыгина Татьяна 1 1
|Мартинсон Дмитрий 1 1
|Курбатова Екатерина 2 1
|Сорочан Елена 1 1
|Трясунова Юлия 2 1
|Цыбин Андрей 8 1
|Салихова Елена 4 1
|Максимова Марина 11 1
|Ворогушин Егор 5 1
|Муллахметова Гузель 11 1
|Александрова Екатерина 6 1
|Давыдов Владимир 12 1
|Нагорнов Иван 7 1
|Панасюк Иосиф 7 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Рязанцев Алексей 1 1
|Галиев Марат 3 1
|Кобзарь Екатерина 3 1
|Викулов Илья 2 1
|Горин Роман 5 1
|Горчаков Даниил 1 1
|Суслова Елена 2 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Свергуненко Анна 3 1
|Колотова Дарья 4 1
|Шеходанов Дмитрий 9 1
|Иванов Роман 21 1
|Сорокин Максим 16 1
|Сидорин Алексей 3 1
|Лазарев Николай 21 1
|Зунина Наталья 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148259 4
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1502 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 716 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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