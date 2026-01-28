Получите все материалы CNews по ключевому слову
Горин Роман
СОБЫТИЯ
Горин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
|Свергуненко Анна 3 3
|Лазарев Николай 21 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Кобзарь Екатерина 3 3
|Балыкина Екатерина 4 3
|Галиев Марат 3 3
|Суслова Елена 2 2
|Иванов Роман 22 2
|Сидорин Алексей 3 2
|Кондратьева Елена 10 2
|Колотова Дарья 6 2
|Викулов Илья 2 2
|Горчаков Даниил 1 1
|Лысенко Галина 1 1
|Андреев Владимир 100 1
|Сорокин Максим 16 1
|Соколов Игорь 23 1
|Корниенко Максим 9 1
|Ворогушин Егор 7 1
|Исаков Довар 4 1
|Ефимов Михаил 19 1
|Григорян Александр 14 1
|Зунина Наталья 2 1
|Рязанцев Алексей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157987 4
|Европа 24669 2
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 2
|Россия - ЦФО - Ярославская область 930 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415404, в очереди разбора - 727375.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.