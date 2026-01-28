Разделы

Горин Роман


СОБЫТИЯ


28.01.2026 Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля 1
07.11.2024 Эксперты прогнозируют рост российского рынка КЭДО в 2025 г. в 2 раза 1
31.07.2024 «К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
08.02.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
30.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Горин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 129 3
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 3
Yandex - Яндекс 8554 2
Directum - Директум 1180 2
Telegram Group 2621 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 684 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 411 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
К2Тех - K2 Human 7 1
9080 1
Docsvision - ДоксВижн 1034 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 249 1
Тензор 137 1
Сбер - СберРешения - Интеркомп 22 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 165 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
К2Тех 250 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 10 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1392 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 3
ТрансКонтейнер 39 3
Европа ТС - Европа Торговая сеть 2 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 77 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 32 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 81 1
Силовые машины 146 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3734 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 5
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1014 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 254 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5764 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 570 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 854 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1508 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1092 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1634 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 966 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2871 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 175 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 458 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 65 2
Devicon - Personik 1 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1229 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 687 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 292 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 657 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
OpenAI - ChatGPT 561 1
FreePik 1477 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 1
Свергуненко Анна 3 3
Лазарев Николай 21 3
Нерадовский Константин 18 3
Кобзарь Екатерина 3 3
Балыкина Екатерина 4 3
Галиев Марат 3 3
Суслова Елена 2 2
Иванов Роман 22 2
Сидорин Алексей 3 2
Кондратьева Елена 10 2
Колотова Дарья 6 2
Викулов Илья 2 2
Горчаков Даниил 1 1
Лысенко Галина 1 1
Андреев Владимир 100 1
Сорокин Максим 16 1
Соколов Игорь 23 1
Корниенко Максим 9 1
Ворогушин Егор 7 1
Исаков Довар 4 1
Ефимов Михаил 19 1
Григорян Александр 14 1
Зунина Наталья 2 1
Рязанцев Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 4
Европа 24669 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 930 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3250 5
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 366 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 2
Образование в России 2563 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3792 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2299 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2555 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 216 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
HRM - HR брендинг 118 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 271 1
Льготы - Льготные кредиты 154 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 4
