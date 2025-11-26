Обенность цифровизации в ТЕХНОНИКОЛЬ — комплексный подход. Внедряя цифровые решения, компания сосредоточилась на развитии экосистем:

экосистемы для внутренних клиентов

внешние экосистемы

производственные экосистемы.

Для внутреннего пользователя в компании создана экосистема TN Life. В ней сосредоточен функционал, за счет которого удается сократить издержки на выполнение рутинных операций. В приложении сотрудники могут оформить командировку и отпуск, подписать документ онлайн и пр. Принцип работы приложения напоминает конструктор — в него можно добавлять мини-приложения. Платформа позволяет максимально сократить бумажный документооборот при реализации внутренних процессов.