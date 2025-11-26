Разделы

ТехноНИКОЛЬ TN Digital TN Life


Обенность цифровизации в ТЕХНОНИКОЛЬ — комплексный подход. Внедряя цифровые решения, компания сосредоточилась на развитии экосистем:

  • экосистемы для внутренних клиентов
  • внешние экосистемы
  • производственные экосистемы.

Для внутреннего пользователя в компании создана экосистема TN Life. В ней сосредоточен функционал, за счет которого удается сократить издержки на выполнение рутинных операций. В приложении сотрудники могут оформить командировку и отпуск, подписать документ онлайн и пр. Принцип работы приложения напоминает конструктор — в него можно добавлять мини-приложения. Платформа позволяет максимально сократить бумажный документооборот при реализации внутренних процессов.

 

26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 1

