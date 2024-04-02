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Сооснователь Positive Technologies стал третьим российским долларовым миллиардером, заработавшим капитал на ПО

Стоимость акций холдинга «Группа Позитив» выросла до 2,91 тыс. руб. В результате этого рыночная стоимость пакета, принадлежащего основателю «Группы Позитив» и сооснователю Positive Technologies Юрию Максимову, достигла почти 100 млрд руб., или $1,08 млрд по курсу ЦБ. Список российских долларовых миллиардеров, заработавших капитал на ПО, растет «как на дрожжах» — в марте 2024 г. в нем появилась уже вторая фамилия.

Еще один миллиардер

Стоимость акций холдинга «Группа Позитив», выпускающего решения для кибербезопасности, с начала 2024 г. выросла на 43%, до 2,91 тыс. руб. В результате рыночная стоимость пакета из 34,2 млн акций, принадлежащих основателю «Группы Позитив» и сооснователю Positive Technologies Юрию Максимову, достигла почти 100 млрд руб., или $1,08 млрд по курсу ЦБ, сообщил Forbes.

«Группа Позитив» вышла на Московскую биржу в декабре 2021 г. путем прямых продаж акций инвесторам. Тогда топ-менеджмент компании заявлял, что цель листинга на бирже — «сделать акции инструментом долгосрочной мотивации для сотрудников». Торги начались с 770 руб. за акцию, в первый же день цена превысила 1,2 тыс. руб. и за два с небольшим года выросла до 2,91 тыс. руб.

Сейчас Юрию Максимову принадлежит 51,9% акций холдинга «Группа Позитив». Чистая прибыль группы в 2023 г. увеличилась на 70%, до 8,5 млрд руб., согласно ее управленческим данным.

Делом жизни стало ПО для кибербезопасности

45-летний Максимов родился в наукограде Фрязино в семье инженеров местных предприятий. В школе он увлекся программированием, а затем поступил на физфак МГУ. В 1996 г. устроился на свою первую работу в компанию «Октава», которая занималась шумоизмерительной техникой. Буквально за лето он написал для работодателя аналог ERP-системы, а на гонорар купил свою первую машину — ржавые «Жигули».

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Positive Technologies
Юрий Максимов стал долларовым миллиардером

Брат Юрия Дмитрий Максимов работал в банке «СБС-Агро» специалистом по сетевой безопасности и написал себе в помощь сканер уязвимостей XSpider. Братья и их друг Евгений Киреев решили попробовать продавать ПО для кибербезопасности и создали компанию, получившую название Positive Technologies.

К 2004 г. их клиентами уже стали Сбербанк, «Вымпелком», Магнитогорский металлургический комбинат и даже Министерство обороны.

В 2012–2013 гг. открылись офисы в Великобритании, США, Южной Корее, Индии и на Ближнем Востоке. Список клиентов Positive Technologies пополнился компаниями Samsung, LG, Hyundai, Emirates и т. п. Но после включения Крыма в состав России в 2014 г. Positive Technologies под давлением западных конкурентов разделил бизнес на две части — российскую и западную.

В апреле 2021 г., после включения Positive Technologies в санкционный список США, CNews опубликовал официальное заявление компании, в котором она категорически отвергла обвинения, выдвинутые в ее адрес министерством финансов США. Генеральный директор Positive Technologies Юрий Максимов, возглавлявший компанию почти 20 лет, в том же году уступил кресло CEO Денису Баранову, до этого занимавшему пост управляющего директора.

Другие российские ИТ-миллиардеры

С 2015 г. долларовым миллиардером является основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

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Еще два российских программистаСергей Дмитриев и Валентин Кипятков — стали миллиардерами благодаря основанному в Праге разработчику ПО JetBrains, но в 2022 г. они вышли из российского гражданства.

Вторым россиянином-миллиардером, чье состояние заработано на программном обеспечении, стал владелец разработчика ОС Astra Linux Денис Фролов в марте 2024 г., когда рыночная стоимость его пакета акций превысила 102 млрд руб., или $1,1 млрд.

Сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож перестал быть долларовым миллиардером в 2022 г. Его капитал сократился на $400 млн до $580 млн. Весной 2021 г. состояние Воложа оценивалось в $2,3 млрд, а на пике — в $2,6 млрд. В июне 2022 г. он попал в санкционный список Евросоюза, после чего ушел с должности генерального директора группы компаний «Яндекс».

Анна Любавина

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