Positive Technologies выступила с заявлением по санкциям США

Специализирующаяся на кибербезопасности российская компания Positive Technologies выступила с заявлением в связи с попаданием под санкции США.

«Мы, как компания, отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ-сообществом и прозрачного ведения бизнеса.

Наша глобальная цель состоит в создании продуктов и технологий, призванных повышать общую киберзащищенность в масштабах всего мира, а также ― в формировании условий для наиболее эффективного противодействия кибератакам в интересах общества, бизнеса и государства вне привязки к геополитике, с максимальной открытостью и ориентированностью на сотрудничество (в том числе международное).

Технологии Positive Technologies используются по всему миру, и сегодня нам доверяют свою безопасность тысячи компаний различных секторов бизнеса и государственные учреждения разных стран. В компании более 1,1 тыс. сотрудников, по итогам 2020 г. мы заработали 5,6 млрд руб. ($73 млн, по РСБУ) и выросли на 55% по отношению к 2019 г. За последние пять лет средний рост компании составил 41%. Независимые международные аналитические агентства неоднократно отмечали нас в числе наиболее быстрорастущих и визионерских компаний в области решений по безопасности и управлению уязвимостями.

Несмотря на то, что компания не является публичной, рынок высоко оценивает нашу капитализацию, видя ее в пределах нескольких миллиардов долларов. Это доказывает высокий интерес к нашим технологиям и серьезный уровень доверия к компании. Для поддержания этого доверия мы придерживаемся принципов максимальной открытости на всех уровнях своей деятельности: от исследовательской до коммерческой, включая финансовую отчетность компании.

Мы известны мировому кибербез-сообществу как визионеры и лидеры в области этичного исследования проблем безопасности. Так, к примеру, наши исследователи выявляют сотни уязвимостей нулевого дня в год в ИТ-системах различных классов и типов. Все найденные уязвимости без исключения предоставляются производителям ПО в рамках политики ответственного разглашения (responsible disclosure) и не подвергаются огласке до тех пор, пока ими не будет выпущено соответствующее обновление. Каждое такое исследование получает высокую оценку со стороны производителей этих систем и используется для повышения защищенности их конечного продукта.

Традиции прозрачности и открытости находят свое отражение и в рамках форума Positive Hack Days, который мы проводим с 2011 г. Форум является публичной площадкой для обмена экспертизой, обучения и повышения квалификации в области кибербезопасности и ежегодно собирает тысячи экспертов в области кибербезопасности и бизнеса разных стран, представителей CTF-движения, ученых, студентов и даже школьников. В связи с пандемией мы перешли в гибридный формат, и поэтому все происходящее на форуме может видеть широкая аудитория в онлайне, где мы обеспечиваем синхронный перевод на английский язык для того, чтобы любой желающий из любой точки мира мог посмотреть интересную ему тему. Мероприятие полностью открыто для посещения и участия.

Мы искренне считаем, что геополитика не должна являться преградой технологическому развитию общества, и со своей стороны продолжим делать то, что у нас хорошо получается — обеспечивать кибербезопасность и повышать киберзащищенность во всем мире. Поэтому мы продолжаем свою работу в штатном режиме с полным соблюдением всех обязательств перед нашими клиентами, партнерами и сотрудниками».