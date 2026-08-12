Индексная книга (каталог) CNews*
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Ирландия Корк
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Ирландия и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13164 3
|Meta Platforms - Facebook 4622 3
|Meta - FRL - Facebook Reality Labs 13 2
|SAP SE 5604 1
|Dell EMC 5181 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3280 1
|Microsoft Corporation 25779 1
|Xiaomi - Сяоми 2236 1
|LG Electronics 3735 1
|Intel Corporation 12813 1
|HP Inc. 5883 1
|Fujitsu 2105 1
|Lenovo Motorola 3566 1
|Adobe Systems 1597 1
|Tencent 190 1
|Blizzard Entertainment 343 1
|Google LLC 12698 1
|Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
|FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
|Motorola Inc 1156 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
|The Verge - Издание 619 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|MacRumors 148 1
|GizmoChina 171 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.