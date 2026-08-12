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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199446
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Ирландия Корк

СОБЫТИЯ


12.08.2026 Каждый пятый россиянин обращается к ИИ для выбора арбуза 1
11.01.2022 В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга 1
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет? 1
08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 1
25.05.2011 Ключом к дешевой водородной энергетике оказался марганец 1
29.05.2009 Blizzard расширяется 1
14.10.2003 EMC и Fujitsu Siemens продемонстрировали переключение во время сбоя и восстановление SAP ERP 1
30.09.2002 На спутнике Юпитера есть условия для существования жизни 1
30.09.2002 На спутнике Юпитера есть условия для существования жизни 1
06.06.2000 Motorola объявила о создании Мирового Центра по разработке GPRS решений 1
02.02.1999 Ожидается увольнение 600 человек с завода Apple в Ирландии 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Ирландия и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13164 3
Meta Platforms - Facebook 4622 3
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 13 2
SAP SE 5604 1
Dell EMC 5181 1
Amazon Inc - Amazon.com 3280 1
Microsoft Corporation 25779 1
Xiaomi - Сяоми 2236 1
LG Electronics 3735 1
Intel Corporation 12813 1
HP Inc. 5883 1
Fujitsu 2105 1
Lenovo Motorola 3566 1
Adobe Systems 1597 1
Tencent 190 1
Blizzard Entertainment 343 1
Google LLC 12698 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Motorola Inc 1156 1
Microsoft - LinkedIn 700 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Ирландии - органы государственной власти 9 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18341 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10259 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7388 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22643 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12857 2
Метавселенная - Metaverse 124 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12219 1
Аксессуары 4285 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2369 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5029 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12916 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26821 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22590 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26268 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11820 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29712 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1847 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 525 2
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Xiaomi Black Shark - Серия смартфонов 26 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1938 1
Microsoft Hololens 76 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Apple iMac - Серия моноблоков 468 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
Apple Power Mac 123 1
Stephenson Neal - Стивенсон Нил 15 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 370 2
Miller Josh - Миллер Джош 4 1
Wilcox Jeff - Уилкокс Джефф 2 1
Han Charlie - Хан Чарли 1 1
Clegg Nick - Клегг Ник 11 1
Sams Paul - Самс Пол 1 1
Olivan Javier - Оливан Хавьер 5 1
Лукьяненко Сергей 49 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 6
Европа 24969 6
Ирландия - Республика 1052 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4203 3
Франция - Французская Республика 8178 3
Антарктида - Озеро Восток 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 166340 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19156 2
Земля - планета Солнечной системы 10867 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 685 2
Северный Ледовитый океан 123 2
Юпитер - планета Солнечной системы 557 2
Великобритания - Юго-Западная Англия - Суиндон 10 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13222 1
Испания - Мадрид 178 1
Венгрия 857 1
Испания - Королевство 3840 1
США - Калифорния 4829 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Германия - Берлин 732 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Ирландия - Дублин 164 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
США - Массачусетс 518 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5493 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33782 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18171 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5586 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5111 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57735 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53513 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5622 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6561 1
Энергетика - Energy - Energetically 5860 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7430 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 1
Молекула - Molecula 1103 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6697 1
Ботаника - Растения - Plantae 1168 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4517 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6600 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12314 1
Экономический эффект 1348 1
Английский язык 7033 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
The Verge - Издание 619 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
MacRumors 148 1
GizmoChina 171 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Monash University - Университет Монаша 21 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 1
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