Microsoft покажет онлайн, как хирурги оперируют с использованием очков HoloLens 2

В феврале 2021 г. Microsoft организует открытую онлайн-трансляцию уникального 24-часового мероприятия, в рамках которого 15 хирургов из 13 стран проведут 12 сложных ортопедических операций с использованием очков смешанной реальности Microsoft HoloLens 2. Благодаря этому подходу эксперты из разных стран могут принять участие и ассистировать коллегам в операциях без личного присутствия. Группой врачей руководит французский профессор Тома Грегори, который в 2017 г. провел первую в мире операцию в смешанной реальности с использованием HoloLens.

Каждая операция проводится коллегией врачей из разных стран. Благодаря очкам HoloLens 2 и приложению Dynamics 365 Remote Assist хирурги могут: визуализировать дополнительную информацию (к примеру, снимок компьютерной томографии) с помощью голограмм непосредственно поверх реального изображения; демонстрировать проведение операции коллегам в реальном времени, получая, при необходимости, их советы по различным клиническим случаям; дистанционно обучать коллег, обогащая их медицинскую практику.

HoloLens 2 – это гарнитура смешанной реальности, которая работает вместе с решениями для эффективной коллаборации. По сравнению с предыдущей моделью, гарнитура HoloLens 2 стала легче, удобнее и обеспечивает лучшую визуализацию и иммерсивность, что особенно важно для хирургов. Технология трекинга движений рук и глаз автоматически определяет, куда направлен взгляд хирурга, позволяя ему оперировать с большей точностью.

Помимо самих хирургических операций, во время мероприятия пройдут 25 дискуссий в формате круглого стола, посвященные вкладу технологий и инноваций во врачебную практику. Среди спикеров будут более 60 международных специалистов, в числе которых – профессоры и эксперты в области медицины, а также представители ведущих инновационных технологических компаний и стартапов, работающих в этой сфере. Будут затронуты такие темы, как, к примеру, искусственный интеллект в медицине, будущее технологий дополненной и смешанной реальности в хирургии, перспективы развития врачебного образования и многое другое.