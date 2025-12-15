Разделы

Magic Leap


СОБЫТИЯ

15.12.2025 Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды 1
19.05.2023 Создан первый в мире ноутбук с виртуальным экраном гигантских размеров 1
21.01.2022 Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta 1
17.01.2022 Искусственная жизнь и метавселенная: рост патентной активности в сфере ИИ 1
25.05.2018 Компания «отца Android» потерпела крах и продается на корню 1
25.01.2018 Самые ожидаемые VR-гарнитуры 2018 года 1
25.10.2016 Google собирается превратить человеческий глаз в курсор 1
22.01.2015 Microsoft представила «ПК нового поколения». ВИДЕО 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Magic Leap и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12266 4
Apple Inc 12637 4
Microsoft Corporation 25245 3
Meta Platforms - Facebook 4532 2
Samsung Electronics 10630 2
Sony 6634 2
Tencent 171 2
Oculus VR 76 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Sightful 1 1
Huawei 4224 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
Accenture plc 693 1
Google DeepMind 63 1
GE Fanuc - Фанук 41 1
Lenovo Group 2364 1
LG Electronics 3677 1
Intel Corporation 12545 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
HP Inc. 5762 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 1
HTC Corporation 1505 1
Adobe Systems 1572 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Salesforce 456 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1393 1
Promobot - Промобот 150 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 31 1
Essential Products Inc 5 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Pimax 5 1
СтарЛайн НПО - StarLine 24 1
Amazon Inc - Amazon.com 3136 1
Qualcomm Technologies 1910 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 8 1
LegalPics - ЛигалПикс 1 1
Redpoint Ventures 18 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Walt Disney Company 638 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5241 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3100 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25721 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9877 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7669 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18227 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2062 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1089 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 2
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 274 2
Joystick - Джойстик 1143 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Микрофон - Microphone 2707 1
Аксессуары 4135 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1143 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1107 1
Видеокамера - Camcorder 2328 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 1
Accelerometer - Акселерометр 385 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3712 1
Умные платформы 1868 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 833 3
Honeywell LEAP 52 3
Google Android 14697 2
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 2
Microsoft Hololens 75 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 406 2
Google Daydream 24 2
Google Project Iris 1 1
Sightful Spacetop 1 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Google YouTube - Видеохостинг 2890 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 836 1
Microsoft Windows 10 1876 1
Nvidia GeForce GTX 523 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 118 1
Baidu 290 1
Microsoft Security Essentials - MSE 141 1
Google Photos 82 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 66 1
Google Street View 103 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 429 1
Microsoft Kinect 200 1
Essential Phone PH - смартфон 12 1
Microsoft Windows Holographic 7 1
Lenovo Mirage Solo - Lenovo Mirage AR - шлем виртуальной реальности 3 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 964 1
Apple iOS 8251 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 1
Microsoft Windows 16341 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 479 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 1
Apple MacBook Pro 536 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 112 1
Дорошенко Мария 1 1
Bavor Clay - Бэйвор Клэй 2 1
Kahan Tomer - Кахан Томер 1 1
Berliner Tamir - Берлинер Тамир 1 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 72 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Пронин Антон 11 1
Каленчук Алексей 16 1
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 8 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53472 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18234 2
Россия - РФ - Российская федерация 157052 1
Азия - Азиатский регион 5751 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
Китай - Тайвань 4138 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Европа 24643 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1650 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1289 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Английский язык 6879 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 226 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 1
The Verge - Издание 592 2
Bloomberg 1419 1
Wired - Издание 271 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1263 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
