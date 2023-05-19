Создан первый в мире ноутбук с виртуальным экраном гигантских размеров

Ноутбук без дисплея

Американский стартап Sightful выпустил ноутбук Spacetop со 100-дюймовым виртуальным экраном, который можно наблюдать через идущие в комплекте очки дополненной реальности (AR). При этом привычного физического дисплея ПК лишен. Как утверждает Wired, это первое в мире устройство такого типа.

Ноутбук явно не претендует на звание монстра производительности, будучи построенным на основе весьма бюджетного «железа». В частности, ПК оснащен ARM-процессором Qualcomm – мобильным флагманом компании 2019 г.

Таким образом, устройство не годится для игр, видеомонтажа или 3D-моделирования. Его целевая аудитория – офисные работники.

Spacetop является достаточно легким устройством. Его масса составляет около 1,5 кг вместе с AR-гарнитурой. Для сравнения: самый компактный ноутбук разработки компании Apple – MacBook Air с 13-дюймовым экраном – весит примерно 1,2 кг. Размер корпуса новинки: 26,6х25х4 см.

Spacetop позволяет ощутить себя перед гигантским изогнутым экраном

Sightful – это технологический стартап, основанный выходцами из AR-компании Magic Leap – главным исполнительным директором (CEO) Тамиром Берлинером (Tamir Berliner) и главным операционным директором Томером Каханом (Tomer Kahan). Spacetop – первый продукт компании.

Начинка ноутбука

«Сердцем» ноутбука является однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865, которая несет на себе восьмиядерный процессор Kryo 585 и графический ускоритель Ardeno 650. Выбор именно этой SoC в Sightful объясняют наличием у нее аппаратных функций обработки видеосигнала в реальном времени вкупе с очень низким уровнем энергопотребления, что крайне важно для портативного устройства.

При этом время автономной работы, заявленное производителем, не впечатляет, достигая пяти часов при максимальной нагрузке. Многие современные модели способны работать в течение 10 часов и более.

Заряжается встроенная аккумуляторная батарея достаточно быстро – от 0 до 85% менее чем за два часа. Мощность зарядного устройства – 65 Вт.

Компьютер обладает достаточно скромным по сегодняшним меркам объемом оперативной памяти в 8 ГБ. Встроенный накопитель также не способен поразить воображение своей вместимостью в 256 ГБ.

Устройство оснащено модулями беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и 5G, способный работать на частотах ниже 6 ГГц.

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У лэптопа также есть два порта USB Type-C с пропускной способностью в 10 Гбит/с, которые поддерживают подключение внешних дисплеев (Display Port 1.4).

Кроме того, на корпусе ПК можно найти веб-камеру с разрешающей способностью 2560х1920 пикселей, сканер отпечатков пальцев, а также миниатюрный вспомогательный экран, который, в частности, может быть использован для вывода QR-кодов.

AR-гарнитура

Гарнитура дополненной реальности, идущая в комплекте с ноутбуком, имеет размер 146х175х44 мм в готовом к работе состоянии и массу 106 граммов, обеспечивает 53-градусное поле зрения по диагонали.

На правой дужке очков расположена кнопка, позволяющая регулировать яркость изображения на виртуальном дисплее. AR-гарнитура обеспечивает частоту обновления 72 Гц при разрешении в 1080p для каждого из глаз. Помимо двух дисплеев, в гарнитуру встроены динамики.

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Носящий гарнитуру пользователь видит перед собой изогнутый экран диагональю 100 дюймов. Управление курсором осуществляется при помощи тачпада. Производителем предусмотрены жесты, которые позволяют изменять масштаб изображения на виртуальном экране.

Spacetop OS

Что касается, программной начинки, то ПК работает под управлением проприетарной операционной системы Spacetop OS, которая, подобно Google ChromeOS, ориентирована на работу с веб-приложениями.

Дорогая игрушка не для всех

Желающему приобрести Spacetop придется выложить ни много ни мало $2 тыс. (около 123 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 мая 2023 г.). За эти же деньги можно купить новый Apple MacBook Pro на базе процессора M2 Pro модельного ряда 2023 г.

При этом заполучить новинку сможет далеко не каждый желающий. Для этого необходимо заполнить специальную анкету на официальном сайте Sightful и получить одобрение компании. В Sightful уточняют, что заинтересованы в клиентах, которые готовы помогать улучшать продукт, обеспечивая обратную связь с производителем.