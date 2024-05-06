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МТС разогнала LTE в городе нефтяников и самом крупном селе Пермского края

МТС сообщила о модернизации сети мобильной связи в городе Чернушке и селе Барда Пермского края. Усиление мобильного интернета произошло благодаря переводу 3G частот на современный стандарт LTE.

После усиления сети доступ к ускоренному мобильному интернету МТС получили в общей сложности более 40 тыс. жителей Пермского края. Теперь даже в часы наибольших нагрузок на сеть жители Чернушки и Барды могут с комфортом загружать тяжёлый контент, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, в полном объёме пользоваться всеми цифровыми сервисами экосистемы МТС.

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Чернушка – промышленный центр юга Прикамья. Город активно развивается благодаря разработке нефтяных месторождений, находящихся на территории Чернушинского района. Жители негласно называют его «городом нефтяников». Барда – крупнейшее село региона. Здесь находится самая высокая Соборная мечеть в Пермском крае.

«Чернушка и Барда — крупные районные центры региона, жители которых являются активными пользователями цифровых услуг. Кроме того, здесь часто проходят массовые культурные события, такие как национальный праздник «Барда-Зиен» в Барде и День нефтяника в Чернушке, куда съезжаются гости из соседних городов и регионов. В этом случае увеличение нагрузки на сеть неизбежно. Но благодаря проведённым работам наши клиенты не будут испытывать неудобств с мобильным интернетом даже во время пиковой загрузки сети», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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