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МТС в Прикамье запустила первые отечественные базовые станции

ПАО «МТС» объявляет о вводе в эксплуатацию на своей действующей сети отечественных базовых станций «Иртея» стандарта LTE. Оборудование установлено в Пермском, Чайковском и Соликамском районах Пермского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря новому телеком-оборудованию высокоскоростной мобильный интернет теперь стал доступен еще более 1500 жителям поселков Нижнее Мошево, Карша, Рождественское и Вильва. Теперь сельчане могут пользоваться онлайн-сервисами, банковскими приложениями, дистанционно получать медицинскую помощь и образование и общаться по сети с родственниками и друзьями.

Базовые станции «Иртея» разработаны и произведены в России. Они поддерживают стандарт LTE на частотных диапазонах 1800 и 800 МГц. В Пермском крае оборудование будет также запущено в Красновишерском и Чернушинском районах. В течение 2025 г. МТС подключит еще 1000 базовых станций по всей стране.

«Пермский край вошел в число первых регионов, где были запущены отечественные базовой станции. Это свидетельствует о том, что наш регион остается площадкой для внедрения инноваций. Мы продолжаем расширять покрытие LTE в отдаленных уголках края, обеспечивая комфортный доступ к сети каждому жителю Прикамья. Это направление остается для нас приоритетным. Верю, что новое качество сети может стать толчком для развития малых населенных пунктов в нашем регионе», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

В начале 2025 г. МТС провела масштабные работы по улучшению качества связи в Перми и крупных городах Прикамья. Модернизация сети коснулась Краснокамска, Добрянки, Чусового, Чернушки, Кунгура, Нытвы, Кудымкара, а также 47 сел в Пермском, Чернушинском, Бардымском, Кунгурском, Нытвенском, Соликамском и Краснокамском районах.

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