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МТС прокачала сеть для жителей семи крупнейших городов Прикамья

ПАО «МТС» провела масштабные работы по улучшению качества связи в Перми и крупных городах Прикамья. Модернизация сети МТС коснулась Краснокамска, Добрянки, Чусового, Чернушки, Кунгура, Нытвы и Кудымкара. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Средняя скорость мобильного интернета выросла почти на 20%. Это стало возможно благодаря рефармингу - переводу частот 3G на современный стандарт LTE. Благодаря модернизации сети еще почти 330 тыс. жителей Прикамья теперь могут использовать все возможности развлекательных цифровых сервисов: смотреть фильмы в высоком качестве, вести прямые эфиры в соцсетях с высоким разрешением, а также использовать сервисы для онлайн-учебы, работы, покупок на комфортных высоких скоростях.

«Рефарминг сети – часть масштабного проекта по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России, в том числе и в Пермском крае. К тому же, наши абоненты все чаще пользуются современными цифровыми устройствами, для которых необходим стандарт 4G. Поэтому, учитывая стремительную цифровизацию во всех областях нашей жизни, использование LTE-скоростей уже, скорее, необходимость, чем привилегия. Это особенно важно для небольших населенных пунктов, жители которых теперь наравне с городскими могут пользоваться всеми возможностями онлайна», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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Интернетом на обновленных скоростях теперь могут пользоваться жители крупных городов Пермского края, а также 47 сел в Пермском, Чернушинском, Бардымском, Кунгурском, Нытвенском, Соликамском и Краснокамском районах.

В конце 2024 г. МТС присоединила к сети 128 малых населенных пунктов Пермского края с населением от двух до 600 человек.

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