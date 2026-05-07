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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Башкортостан Янаульский район Янаул

Россия - ПФО - Башкортостан - Янаульский район - Янаул

СОБЫТИЯ


07.05.2026 В Уфе увеличили скорость интернета в популярном ЖК 1
19.03.2025 «МегаФон» расширил покрытие 4G для еще восьми тысяч жителей Башкирии 1
05.12.2024 Более 90 сел в Башкирии получили доступ к мобильной связи «МегаФона» 1
01.03.2024 Жителям еще 116 сел Башкирии стала доступна связь 4G от «МегаФона» 1
28.01.2016 МТС с начала 2015 г. увеличила количество базовых станций LTE в Башкортостане более чем в 2,5 раза 1
12.11.2014 СЭД «Дело» внедрено в администрации Янаульского района Республики Башкортостан 2
30.07.2014 ТТК организовал бесплатные Wi-Fi зоны на вокзалах в Татарстане и Башкирии 2
29.08.2008 У 10 жителей Башкирии выявлена сибирская язва 1
23.12.2003 "ТрансТелеКом" разветвляет сеть 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 41 1
Медиалюкс 32 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 21 2
Музей-усадьба Архангельское 35 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Apple iPad 4012 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
МТС 3G-сеть 121 1
МТС ВОЛС 19 1
Байгильдин Дамир 41 3
Коротин Павел 31 1
Зайцев Владимир 55 1
Брыков Александр 5 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 19 3
Россия - ПФО - Татарстан - Агрыз 18 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 60 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 24 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 43 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Мелеуз 17 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Агидель 4 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Чекмагушевский район - Чекмагуш 3 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Абзелиловский район - Аскарово 9 1
Россия - УФО - Свердловская область - Красноуфимск 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Сибай 8 1
Москва - ЮВАО - Кузьминки 33 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 64 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Белебеевский район - Белебей 9 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 25 1
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 29 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Дюртюли 15 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 101 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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