«МегаФон» обеспечил интернетом деревню кинематографистов на Среднем Урале

С начала лета специалисты «МегаФона» установили новое телеком-оборудование в нескольких небольших населенных пунктах, в том числе в посёлке Решеты и деревнях Курманка и Каменка. В общей сложности высокоскоростным мобильным интернетом обеспечено более 1,5 тыс. жителей сёл и деревень Среднего Урала.

Несмотря на небольшое число постоянных жителей, Каменка популярна среди туристов благодаря тому, что в этом месте снималось большое количество фильмов. Уральская деревня появляется в таких картинах, как «Семён Дежнёв», «Демидовы», «Житие Александра Невского», «Золото». Декорации после съёмок сериала «Угрюм-река» сохранились здесь до сих пор, на них приезжают посмотреть во время сплавов по реке Чусовой.

Интерес к деревне подтверждается данными аналитиков «МегаФона». В выходные дни объём потраченного интернет-трафика, как правило, увеличивается более чем в 2 раза по сравнению с будними днями.

Видя интерес к кинематографичному месту, телеком-оператор установил новое оборудование и обеспечил устойчивое покрытие сети и высокие скорости, которых хватает, чтобы поделиться с друзьями живописными фото. Средняя скорость в Каменке составляет 45 Мбит/с.

«Мы продолжаем улучшать качество связи в местах, популярных у гостей и местных жителей. Ранее новое оборудование было установлено на термальном курорте “Баден-Баден Термы Реж”. Сейчас же оценить высокоскоростной мобильный интернет могут жители и туристы в Каменке. В общей сложности с июня мы провели модернизацию более 70 телеком-объектов по всему региону», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.