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В лицее «Вектория» города Лысьва начал работать робот

В лицее Вектория в Лысьве начал работу робот Promobot. Робот встречает учеников, учителей и гостей лицея в фойе, рассказывает информацию об учебном заведении, интересные факты из мира знаний и используется в рамках школьных мероприятий и проектов, способствуя созданию инновационной образовательной атмосферы в лицее. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Робот может использовать интерактивные методы обучения, такие как игры и визуальные презентации, чтобы сделать учебный процесс более увлекательным и доступным. Дети часто лучше усваивают материал, когда обучение включает в себя элементы игры и развлечения. Робот может стать не только источником знаний, но и интересным собеседником, создавая дружелюбную обстановку в классе.

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В лицее «Вектория» города Лысьва начал работать робот

«Каждый ребенок уникален, и робот, оснащенный передовыми технологиями и искусственным интеллектом, способен адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого ученика. Робот может рассказать интересные факты из разных областей знаний, и главное, стать хорошим другом для учеников», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Промобот» выступает не только как технологическое улучшение, но и как исключительно важный элемент поддержки обучения, способствуя развитию креативности, логического мышления и навыков учеников. «Промобот» на 80% состоит из отечественных комплектующих и может быть адаптирован под особенности любой учебной программы.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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