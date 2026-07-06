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Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник Тобольский Кремль Губернский музей музейный комплекс

СОБЫТИЯ


06.07.2026 «Ростелеком» поможет обеспечить безопасность фестиваля в Тобольске, сохранив исторический ландшафт кремля 1
03.11.2023 МТС на треть увеличила скорость мобильного интернета в Тобольске 1
24.12.2019 «Швабе» примет участие в модернизации системы освещения Тобольска 1
12.01.2016 «Билайн» запустил LTE в Тобольске 1
17.07.2015 ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске 1
18.06.2007 В Ханты-Мансийске открыт памятник исследователю Севера 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9475 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15583 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3433 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания - Курганэнерго 4 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 167 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10038 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9385 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6181 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1719 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9766 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9193 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7533 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1574 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12824 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2733 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 109 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29568 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3546 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17868 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1478 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24183 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 411 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11465 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26149 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10705 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13773 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6819 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6439 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9826 1
MedTech - Дефибриллятор - Defibrillator - электроимпульсная терапия грубых нарушений сердечного ритма 12 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 556 1
Ростех - Швабе - Светлый город 12 1
Афанасьев Максим 3 1
Моор Александр 10 1
Ожгихин Иван 31 1
Коваль Валерий 38 1
Каледин Николай 1 1
Дунин-Горкавич Александр 1 1
Анучин Данил 1 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 132 5
Россия - УФО - Тюменская область 1354 4
Россия - РФ - Российская федерация 164804 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2811 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1775 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1004 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 95 1
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 51 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 1
Беларусь - Белоруссия 6255 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1697 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - УФО - Свердловская область 1918 1
Армения - Республика 2435 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10824 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7421 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33435 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 948 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5711 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21430 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6973 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1627 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4606 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2790 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53060 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11649 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57214 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7014 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4480 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5630 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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