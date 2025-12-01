Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186285
ИКТ 14452
Организации 11206
Ведомства 1493
Ассоциации 1070
Технологии 3534
Системы 26429
Персоны 80238
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

MedTech Дефибриллятор Defibrillator электроимпульсная терапия грубых нарушений сердечного ритма


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


01.12.2025 «Палех Инжиниринг» внедрила ИИ в имплант для отслеживания сердечного ритма 1
21.02.2022 На площадке МИЭТ ОЭЗ «Технополис «Москва» на 30% увеличился выпуск продукции 1
26.02.2021 «Швабе» оснастил стоматологические клиники дефибрилляторами 1
24.12.2019 «Швабе» примет участие в модернизации системы освещения Тобольска 1
02.12.2019 «Автоматика» представила современный малогабаритный дефибриллятор 1
06.07.2018 Ростех представит элементы «города будущего» на выставке «Иннопром-2018» 1
19.07.2017 В России создан медицинский дрон, спасающий больных-сердечников 1
21.04.2010 Большое обновление BattleField: Bad Company 2 1
10.11.2008 MP3-плееры сбивают сердце с ритма 1
13.03.2008 Хакеры могут остановить сердце обладателя кардиостимулятора 1
28.12.2007 Загадка внезапной смерти прояснилась 1
18.06.2004 Новый девиз Philips: «Сложное - простым языком» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

MedTech и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 4
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 3
Sony 6630 2
Apple Inc 12611 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1218 1
Philips 2076 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 49 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 1
Анкад - Ancud 49 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 67 1
EA DICE 160 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 1
Альтоника ПК 16 1
Рукэп - ruCap 5 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 963 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания - Курганэнерго 4 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Medtronic - Медтроник 17 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1406 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1452 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 544 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 429 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 674 1
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник - Тобольский Кремль - Губернский музей - музейный комплекс 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5768 1
American Heart Association - Американская кардиологическая ассоциация 2 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 266 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8159 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1724 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14361 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9355 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72912 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57130 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3330 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33916 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3332 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12312 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31588 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7652 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4149 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4192 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 157 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3115 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9699 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23044 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 611 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5571 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1312 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31889 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4842 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1408 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5121 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28915 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1824 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 606 1
Наушники - Headphones 4275 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12273 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7006 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8105 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2724 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10217 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13031 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5604 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5811 1
Microsoft DirectX 717 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 425 1
Ростех - Автоматика - Альтдеф - дефибриллятор 1 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 291 1
IBM Maximo Asset Management 54 1
Ростех - Швабе - Светлый город 12 1
Кабанов Владимир 178 1
Ожгихин Иван 31 1
Ефимов Владимир 144 1
Дегтев Геннадий 270 1
Прохоров Александр 102 1
Моор Александр 10 1
Баранова Екатерина 8 1
Афанасьев Максим 2 1
Слудных Анатолий 10 1
Анучин Данил 1 1
Maisel William - Мазел Уильям 1 1
Jackson Paul - Джексон Пол 7 1
Kleisterlee Gerard - Кляйстерли Жерар 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45632 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 3
Россия - УФО - Свердловская область 1724 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4258 2
Европа 24620 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18518 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3170 1
Канада 4984 1
Израиль 2784 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1861 1
Испания - Королевство 3758 1
Россия - УФО - Тюменская область 1251 1
Нидерланды 3629 1
Россия - СФО - Кемеровская область 983 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1238 1
США - Колумбия - Вашингтон 1447 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 122 1
США - Массачусетс - Бостон 381 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 896 1
США - Мичиган 270 1
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 109 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10719 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4366 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9640 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20327 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31799 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4323 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3762 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6302 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 900 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4753 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25911 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5895 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1012 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1152 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54903 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11420 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5309 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1819 1
Зоология - наука о животных 2790 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 494 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2946 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1967 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 489 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1465 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1651 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 596 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 408 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6012 1
NYT - The New York Times 1086 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
Forrester Research 828 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще