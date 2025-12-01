Получите все материалы CNews по ключевому слову
MedTech Дефибриллятор Defibrillator электроимпульсная терапия грубых нарушений сердечного ритма
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
MedTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6012 1
|NYT - The New York Times 1086 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
|Forrester Research 828 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403803, в очереди разбора - 733562.
Создано именных указателей - 186285.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.