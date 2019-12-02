«Автоматика» представила современный малогабаритный дефибриллятор

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новинку – дефибриллятор «Альтдеф». Прибор проводит автоматический анализ электрокардиографии, имеет надежный и быстрый алгоритм выявления фибрилляции желудочков, является максимально защищенным и простым в эксплуатации, что позволяет людям с любым уровнем подготовки использовать прибор. «Альтдеф» создан в соответствии с международными стандартами по сердечно-легочной реанимации и имеет регистрацию Росздравнадзора.

Автоматический малогабаритный дефибриллятор «Альтдеф» сочетает в себе портативность и небольшой вес с функциональностью, надежностью и простотой управления, отмечают в концерне.

Прибор осуществляет автоматическое и быстрое (не более 15 сек.) выявление фибрилляции желудочков, дает голосовые подсказки при проведении дефибрилляции и сердечно-легочной реанимации, а также проводит автоматическое тестирование и индикацию готовности.

«Альтдеф» поддерживает автоматический, полуавтоматический и ручной режимы, проводит непрерывный вывод электрокардиографии на большой дисплей, а также имеет электронную память, сохраняющую всю поступающую информацию протоколов дефибрилляции.

Дефибриллятор автоматически проанализирует электрокардиограмму и произведет серию разрядов в соответствии с международными рекомендациями по сердечно-легочной реанимации.

«Альтдеф» обладает всеми необходимыми характеристиками и готов к применению. Так, время набора энергии импульса не превышает 10 секунд, а полностью заряженный аккумулятор позволяет произвести более 120 разрядов. Чтобы обеспечить постоянную готовность к работе прибор сам проверяет заряд аккумулятора и своевременно сигнализирует пользователя о необходимости зарядки. Дополнительно, в приборе использован специальный тип аккумулятора с низким саморазрядом, позволяющий увеличить период обслуживания аккумулятором до полугода и более.

В электронной памяти дефибриллятора фиксируется не только электрокардиограмма и информация о параметрах разрядов, но и реализуются функции диктофона, фиксирующие окружающие звуки, что позволяет легко восстановить последовательность оказания помощи.

Изделие производится «Калугаприбором», входящим в концерн «Автоматика», совместно с технологическим партнером «Альтоника».

«Концерн "Автоматика" является одним из лидеров в сфере обеспечения информационной безопасности, в разработке и производстве высокотехнологичных изделий различного назначения. Наши технологии, компетенции специалистов и хорошо оборудованные производственные площадки позволяют развиваться в самых разных областях, в том числе медицинской. Одной из новинок является современный автоматический дефибриллятор "Альтдеф". Автоматический режим позволяет применять прибор в программах общедоступной дефибрилляции, проводимой минимально подготовленными спасателями или добровольцами», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.