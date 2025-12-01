Разделы

Цифровизация
|

«Палех Инжиниринг» внедрила ИИ в имплант для отслеживания сердечного ритма

Российский разработчик медицинского оборудования «Палех Инжиниринг» внедрила искусственный интеллект в первый отечественный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). Об этом CNews сообщил представитель компании. Запущено тестирование программного комплекса на основе ИИ.

ИКД отслеживает сердечный ритм пациента и в случае обнаружения аритмии, угрожающей жизни, подает электрический разряд для коррекции сердцебиения. Внедренный в устройство искусственный интеллект будет анализировать случаи аритмии и выявлять возможные нарушения в работе аппарата. Система позволит врачам-кардиологам анализировать и настраивать прибор пациента.

Новая система ИКД также будет отслеживать долгосрочные изменения в состоянии пациента и информировать врача о негативных и положительных тенденциях заранее, рассказали в компании. На основе истории работы ИКД у конкретного пациента искусственный интеллект сможет предложить врачу оптимальные настройки антитахикардитической стимуляции (АТР).

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

Бизнес

«Наша цель не заменить кардиолога, а дать ему в руки самый современный цифровой инструмент для спасения жизней, и в конечном счете создать полноценное отечественное устройство мирового уровня», — сказал один из разработчиков продуктов компании Сергей Королев.

Первый отечественный ИКД создали в марте. В создании прибора участвовали ведущие специалисты крупнейших клиник России — Федерального научно-клинического центра ФМБА России и Московского областного научно-клинического института им. М. Ф. Владимирского. В разработку было вложено 292,5 млн руб. Объем дополнительных инвестиций компания оценивает в 1 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

Созданные для армии США БПЛА Anduril сбоят, теряют управление и бьются на учениях

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще