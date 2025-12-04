Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» запустил новые базовые станции во втором по величине городе Прикамья

«МегаФон» обеспечил более стабильную связь и мобильный интернет в двух микрорайонах Березников. Инженеры оператора запустили новые базовые станции в центральной части и на северо-востоке города в микрорайоне ЕвроХим. Теперь жители смогут с комфортом общаться по видеосвязи, загружать контент в соцсети, работать на онлайн-платформах и пользоваться цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Высокую востребованность цифровых сервисов подтверждает и статистика оператора. Ежедневный объем интернет-трафика в городе сравним с просмотром более 15 тыс. серий сериалов, а продолжительность разговор превышает 120 тыс. мин.

В центре города улучшение качества связи могут почувствовать гости и сотрудники музейно-выставочного центра, а также жители расположенных рядом домов.

Новые объекты связи работают в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает высокое качество сигнала и интернета как внутри зданий, так и на придомовых территориях, в парках и скверах. К мобильной сети можно подключить и умные устройства – розетки, различные датчики, например, для контроля температуры, влажности, открытия окон или дверей.

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы
Цифровизация

«Развитие инфраструктуры во втором по величине городе региона — часть стратегии МегаФона по обеспечению качественной мобильной связи и интернета в Пермском крае. С начала года в регионе построено и модернизировано около 150 объектов связи, в том числе и в Березниках, в общественно-значимых местах, жилых кварталах, в районе культурных учреждений», — сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Ранее «МегаФон» запустил базовые станции, которые обеспечили 4G-покрытие в Березниках около городского парка, драматического театра, в поселке имени Чкалова и для владельцев дач в районе улицы Трактовой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

В России перестала открываться игра Roblox

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще