В пермском селе с 400-летней историей расширили 4G-покрытие

«МегаФон» увеличил территорию уверенного покрытия сети четвертого поколения в селах Юсьвинского и Кудымкарского районов Пермского края. Устойчивый сигнал мобильного интернета стал доступен более чем 5 тыс. жителей населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает более широкое распространение сигнала связи. Такой подход позволяет оперативно увеличить 4G-покрытие на всей территории населенного пункта. Также за счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети.

В Юсьвинском районе проведены работы в селе Юсьва, которое в этом году будет отмечать 445-летие. На территории села работают образовательные, медицинские и досуговые муниципальные учреждения, в том числе многофункциональный центр, больница, музей истории и культуры, школа, библиотека. Жители принимают активное участие в событиях не только районного масштаба, но и российского уровня. Так, семья Никулиных из Юсьвы стала одним из победителей Всероссийского конкурса «Семья года – 2023».

Также увеличено покрытие мобильного 4G-интернета в поселке Кама, где недавно был построен фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, через этот населенный пункт проходит автодорога из Кудымкара в Березники, а значит автомобилисты и пассажиры смогут пользоваться всеми телеком-сервисами, в том числе и онлайн-картами.

В Кудымкарском районе специалисты оператора расширили территорию уверенного сигнала сети четвертого поколения в селе Полва.

Для сельчан и приезжих в этих поселениях общение в соцсетях и мессенджерах станет комфортнее. Ученики и родители школьников смогут использовать интернет для обучения с помощью образовательных онлайн-платформ, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов – оперативно консультировать пациентов.

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«За год объем передачи данных, который генерируют жители сельской местности в Пермском крае, вырос на 70%. Абоненты активно используют мессенджеры и социальные сети для общения и обмена новостями, решения вопросов на едином портале госуcлуг. Скорость мобильного интернета в нашей сети позволяет смотреть в хорошем качестве и видеоконтент – ролики, фильмы и сериалы. По данным независимых исследований международной компании Ookla, медианная скорость скачивания в Пермском крае составляет 24,04 Мбит/с, что на 20% выше, чем у ближайшего конкурента», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Павел Фомин.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.