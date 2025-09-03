Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил интернет в округах Пермского края

Более 6000 жителей Пермского края теперь смогут пользоваться мобильным интернетом на повышенной скорости. «МегаФон» провел модернизацию телеком-инфраструктуры сразу в 11 населенных пунктах региона. Теперь загрузка файлов и интернет-страниц будет проходить на 10-15% быстрее, чем раньше. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании ускорили мобильный интернет в Карагайском, Кудымкарском, Соликамском, Частинском, Чердынском округах, а также муниципальном округе Березники.

Главное улучшение – запуск дополнительных слоев LTE. Такое решение позволяет оперативно сделать сигнал стабильнее и быстрее, особенно в часы пиковой нагрузки. В результате средняя скорость передачи данных в этих локациях выросла на 10-15%. Теперь можно без задержек общаться по видео, смотреть фильмы в высоком качестве и быстро загружать файлы.

Например, в программу модернизации попало село Вильгорт с более чем 400-летней историей. Здесь можно увидеть старинные дома и исторические памятники. Населенный пункт будет интересен для посещения любителям истории, культуры и архитектуры региона. Теперь местные жители смогут пользовать цифровыми сервисами на более высокой скорости, а гости села оценят возможность поделиться впечатлениями в мессенджерах и соцсетях здесь и сейчас.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

«Наша задача сделать так, чтобы современные цифровые сервисы и высокая интернет-скорость были доступны как в крупных городах, так и в отдаленных селах Пермского края. Так, с начала этого года инженеры компании модернизировали и построили более 100 базовых станций в регионе. Благодаря проведенным работам у жителей региона открываются новые возможности для работы, учебы и общения», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Также ускорение мобильного интернета и увеличение территории покрытия будут заметны в следующих населенных пунктах: деревня Карпичева (Чердынский муниципальный округ); село Ножовка и деревня Пермяковка (Частинский муниципальный округ); село Рождественск (Карагайский муниципальный округ); село Белоево (Кудымкарский муниципальный округ); поселки Черное и Усовский, деревня Кузнецова (Соликамский муниципальный округ); деревни Пешково и Шиши (муниципальный округ Березники).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

Под чутким надзором. Россияне будут покупать SIM-карты исключительно под неусыпным контролем видеокамер

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: