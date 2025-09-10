Разделы

МТС обеспечила связью прикамский участок федеральной трассы М-12

МТС обеспечила стабильное покрытие сети вдоль прикамского участка автодороги Дюртюли-Ачит. 92 километра трассы, проходящей по югу Пермского края, теперь обеспечены бесшовным покрытием голосовой связи и мобильного интернета МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Автомагистраль Дюртюли-Ачит, протяженностью 275 километров, является частью скоростной трассы М-12 «Восток», соединяющей Москву с Екатеринбургом. По ней проезжают водители легковых автомобилей и грузового транспорта, направляющиеся из Москвы и Казани в Екатеринбург и Тюмень и обратно. Благодаря установке современного телеком-оборудования уверенная связь и высокоскоростной интернет от МТС теперь доступны автопутешественникам на протяжении всей автодороги.

Сеть LTE МТС предоставляет водителям возможность не только наслаждаться музыкой в дороге, но и оплачивать топливо через мобильные приложения, а также использовать карты и навигационные сервисы. А пассажиры могут смотреть видео в высоком разрешении и без проблем пользоваться интернетом во время поездки.

«Мы активно развиваем мобильное покрытие на важных транспортных маршрутах Пермского края. Через наш регион проходят крупные логистические маршруты, а значит, обеспечить водителей стабильной связью на одной из самых востребованных автотрасс в регионе для нас особенно важно. МТС продолжает улучшать покрытие на автодорогах Пермского края. Так, ранее мы обеспечили связью трассу Пермь-Березники, а в этом году сеть LTE покроет Дорогу Дружбы и ключевой участок автотрассы Пермь-Краснокамск», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

