«Уралхим-Транс» внедрит цифровой сервис от «Сименс мобильность»

«Сименс мобильность» заключила свой первый коммерческий контракт с «Уралхим-Транс» – транспортным оператором минеральных удобрений. Договор стал очередным шагом в рамках развития и внедрения цифровых технологий для транспорта: в рамках нового соглашения «Сименс мобильность» предоставит «Уралхим-Транс» цифровой сервис для мониторинга состояния парка подвижного состава и отслеживания показателей эффективности. Управление осуществляется через мобильное приложение на базе операционной системы iOS.

Разработка «Сименс мобильность» позволяет в режиме реального времени отслеживать деятельность предприятия, связанную с железнодорожными перевозками. Цифровой сервис помогает контролировать важнейшие показатели работы локомотивного и вагонного парка, оказывает поддержку в принятии управленческих решений разного уровня – от директив начальника железнодорожного цеха до стратегических инициатив руководителей высшего уровня. Кроме того, он способствует оптимизации транспортных операций, что дает снижение эксплуатационных расходов, а также повышает эффективность работы всего предприятия.

Соглашение стало продолжением сотрудничества «Сименс мобильность» и холдинга «Уралхим», в состав которого входит «Уралхим-Транс». Ранее партнеры успешно реализовали проект по обеспечению эффективной транспортной логистики для производственных площадок ОХК «Уралхим». Заключенный контракт переводит это партнерство на новый уровень, который предполагает вовлечение широкого круга подразделений «Сименс мобильность», в том числе «Железнодорожная инфраструктура» и «Сервисная поддержка заказчиков».

«Для нас очень ценно, что «Уралхим-Транс» оказало нам доверие и выбрало наш цифровой сервис для оптимизации железнодорожных перевозок. Надеемся, что благодаря инновационным разработкам «Сименс Мобильность» и нашему опыту в сфере цифровизации логистических операций наш партнер сможет добиться высочайшего уровня оптимизации и эффективности», – сказал Павел Лавренко, руководитель направления «Цифровые решения для транспорта» компании «Сименс мобильность» в России.