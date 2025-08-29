WildTeam представила DeepWhale — ИИ для автоматического поэтажного проектирования многоквартирных домов

Компания WildTeam объявила о завершении тестирования и готовности к коммерческому внедрению генеративного инструмента DeepWhale — системы, способной создавать оптимальные поэтажные планировки многоквартирных домов с учетом инженерных, конструктивных и нормативных требований. Об этом CNews сообщили представители WildTeam.

DeepWhale разработан для решения одной из ключевых проблем строительной отрасли: создание точных и эффективных планировок этажей вручную требует значительных временных и человеческих ресурсов, особенно при сложных архитектурных формах и строгих нормативных ограничениях. Традиционные методы перебора вариантов и анализа больших данных оказываются недостаточно точными и гибкими для нестандартных проектов.

В основе DeepWhale лежат математические модели и алгоритмы дискретной оптимизации, что позволяет системе генерировать сотни оптимизированных вариантов планировки за считанные минуты. Алгоритм уже учитывает: распределение квартир по этажам и количеству комнат; нормы инсоляции и коэффициенты естественного освещения; расположение инженерных коммуникаций и эвакуационные требования; проектирование и компоновку лестнично-лифтовых узлов.

Инструмент использует холистический подход: все элементы здания проектируются как единая система, что позволяет оптимизировать вес каркаса, использовать каждый квадратный метр максимально эффективно и сокращать время проектирования.

«DeepWhale позволяет девелоперам быстрее проверять различные варианты, учитывать специфику авторской архитектуры и минимизировать ошибки, которые обычно приводят к переработкам и задержкам строительства», — сказал генеральный директор компании WildTeam и ИИ-стартапа DeepWhale Мария Болдырева.

Инструмент доказал эффективность на пилотных проектах: алгоритм позволяет проектировать как стандартные, так и сложные здания с уникальными формами, распределять квартиры разного типа по этажам и подбирать оптимальные инженерные решения. Благодаря этому снижаются затраты, ускоряется проектирование и повышается качество готового жилья.

Инструмент также способствует сокращению расхода материалов, что делает ее «зеленой» технологией и позволяет поддерживать цели устойчивого развития ООН по обеспечению доступного и качественного жилья, рациональному использованию ресурсов и продвижению инноваций. В дальнейшем разработчики планируют расширить функционал DeepWhale.