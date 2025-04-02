Проектная компания WildTeam развивает шесть ключевых направлений: жилая и комплексная застройка, торговые и многофункциональные комплексы, гипермаркеты, производственные и складские здания, дата-центры и культурные объекты. WildTeam реализует проекты для крупных IT-компаний, девелоперов жилой, промышленной и общественной недвижимости.