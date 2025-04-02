WildTeam проектирует центры обработки данных общей мощностью 350 МВт

Проектная компания WildTeam выступает генеральным проектировщиком нескольких центров обработки данных (ЦОД) общей мощностью 350 МВт. Объекты призваны обеспечить хранение, обработку и передачу данных для российских технологических компаний. Об этом CNews сообщили представители WildTeam.

Несколько центров расположены в Подмосковье — Домодедово, Дубне, а также в ближайших к Москве регионах. Модули ЦОД спроектированы с учетом современных требований к надежности и энергоэффективности. WildTeam внедряет FreeCooling как основную технологию охлаждения, что позволяет использовать внешний воздух без дополнительного доохлаждения. Такой подход снижает энергопотребление до минимального PUE — 1,15, сокращая затраты на эксплуатацию на десятки процентов. Дополнительные классические схемы охлаждения, DX (Direct Expansion, прямое испарение)-системы и адиабатическое охлаждение с мелкодисперсным распылением воды обеспечивает стабильную работу ЦОДов даже в условиях высоких температур и плотной ИТ-нагрузки, предотвращая перегрев оборудования и исключая аварийные ситуации.

Энергоэффективность дата-центров WildTeam повышает за счет утилизации тепла от ИТ-модулей: оно используется для отопления административных и складских помещений, что позволяет экономить до 700 кВт электроэнергии и делает эксплуатацию объекта более экологичной за счет повторного использования ресурсов. В проектах применяются вентмашины строительного исполнения вместо традиционных вентиляционных установок, что упрощает обслуживание, ускоряет ремонт и снижает зависимость от дорогих комплектующих.

WildTeam также разрабатывает концепции высокоплотных ИИ-дата-центров с жидкостным охлаждением, что обеспечивает оптимальную производительность для вычислений нового поколения.

WildTeam обеспечивает бесперебойное электроснабжение благодаря резервированной инфраструктуре и интеллектуальным системам управления энергией. Проектировщики используют комплексный подход: источники бесперебойного питания (ИБП), резервные генераторы, возобновляемые источники энергии и продвинутые системы мониторинга. Для критических систем, таких как ИТ-модули и центры управления NOC, в ЦОДах предусмотрен полный резерв на уровне главных распределительных щитов и бесперебойных источников питания и гарантированная работа даже при отказе одного из дизель-генераторов. Решения позволяют сохранять работоспособность в случае полного отключения внешней сети и выхода из строя одной из резервных линий. Это соответствует стандартам Uptime Institute Tier III и Tier IV.

«Проектирование крупных ЦОДов требует продуманных архитектурных и инженерных решений, которые обеспечат стабильность и надежность цифровой инфраструктуры на долгие годы. В WildTeam мы стремимся задавать высокие стандарты в этой сфере — так, в дата-центрах реализуется высокопроизводительная ИТ-архитектура. Мы проектируем масштабируемые, низколатентные сетевые решения для поддержки облачных технологий, периферийных вычислений. Наш подход обеспечивает масштабируемость, энергоэффективность и высокий уровень безопасности», — отметила Мария Болдырева, генеральный директор проектной компании WildTeam и ИИ-стартапа DeepWhale.

Каждый ЦОД имеет административно-бытовые комплексы, сочетающие передовые архитектурные решения и высокие стандарты дизайна, с офисами, спортивными залами, кафетериями, переговорными и техническими зонами.