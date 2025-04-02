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Болдырева Мария
|02.04.2025
|WildTeam проектирует центры обработки данных общей мощностью 350 МВт 1
|14.06.2024
|В Подмосковье построят центр обработки данных по проекту компании WildTeam 1
Болдырева Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146855 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 413 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7596 1
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