Dassault Systèmes представила новую инициативу «Water for Life»

Dassault Systèmes представила инициативу «Water for Life» – следующий этап кампании «The Only Progress is Human». Она направлена на повышение осведомленности о социальных и экономических проблемах и призвана вдохновить предприятия на использование виртуальной среды для развития устойчивых инноваций. «Water for Life» посвящена водным ресурсам и их потреблению. Её задача – выяснить, как побудить промышленные предприятия защищать и более рационально использовать самый ценный в мире ресурс, которому угрожает чрезмерное потребление. Данная инициатива является частью усилий Dassault Systèmes по реализации Целей устойчивого развития ООН. В частности, речь идёт о Цели № 6 – «обеспечить доступность и устойчивое управление водными ресурсами и улучшить санитарные условия для всего мира».

Реализуя инициативу «Water for Life», компания Dassault Systèmes поможет своим клиентам сразу в трех аспектах: измерении и оптимизации использования водных ресурсов, внедрении инноваций и обучении. В качестве инструмента для изучения и оптимизации «водного следа» предприятий будет использоваться платформа 3DEXPERIENCE. При этом заказчики получат интегрированные отраслевые решения, учитывающие данные о водопотреблении, полученные при оценке рабочих процессов и различных проектных вариантов. В будущем рекомендации, полученные с помощью искусственного интеллекта, помогут компаниям создавать новые устойчивые продукты, сервисы и пользовательский опыт.

Кроме того, при поддержке своей лаборатории 3DEXPERIENCE Lab компания Dassault Systèmes будет содействовать развитию идеи разумного потребления воды. Для достижения этой цели будут использоваться два пути. Во-первых, благодаря объединенным усилиям специалистов ускорится создание революционных инноваций, подобных EEL Energy. Такие проекты трансформируют процессы в отраслях, нуждающихся в снижении использования воды. Во-вторых, усилится взаимодействие с партнерскими инкубаторами по всему миру, такими как OceanHub Africa.

Наконец, в рамках инициативы компания будет развивать образовательные программы, направленные на повышение осведомленности общества об основных проблемах водопотребления. Они призваны вдохновить будущие поколения на сохранение этого ключевого ресурса. В качестве примера можно привести проект Mission Ocean во Франции, который осуществляется при поддержке фонда La Fondation Dassault Systèmes.

«Мир осознает важность сохранения водных ресурсов и находится на пороге новой эры ответственности и устойчивости. Промышленным предприятиям предстоит сыграть свою роль в объявленном ООН «Десятилетии действий», – говорит Бернар Шарлес (Bernard Charlès), вице-председатель совета директоров и главный исполнительный директор Dassault Systèmes. – Цифровые инструменты позволяют нашим клиентам придумывать, проектировать и тестировать принципиально новые продукты, материалы и производственные процессы. Они необходимы для формирования еще более устойчивой экономики будущего. Благодаря новым отраслевым решениям мы можем стать партнером номер один в мире для эпохи Промышленного Ренессанса, отвечающего целям Парижского соглашения».

Вода жизненно необходима, однако чрезмерное расходование при ежедневном производстве товаров и услуг ставит под угрозу ее доступность. Сегодня уже более 40% населения планеты ощущают нехватку водных ресурсов. В соответствии с Целями устойчивого развития, ООН объявила период с 2018 по 2028 Десятилетием действия в этой сфере. Основное внимание будет уделяться ответственному развитию и комплексному управлению водными ресурсами. Инициатива «Water for Life» осуществляется в соответствии с этими принципами. Она также соответствует требованиям проекта Science Based Targets initiative, к которому компания недавно присоединилась в качестве официального спонсора TCFD (Целевой группы по раскрытию финансовой информации по изменению климата).

Об официальном запуске «Water for Life» было объявлено в видеообращении Бернара Шарлеса и профессионального исследователя и путешественника Майка Хорна (Mike Horn), которых объединяет стремление сохранить водные ресурсы.

«Как профессиональный исследователь я своими глазами вижу, что деятельность человека напрямую влияет на состояние планеты. Для людей крайне важно позаботиться о том, чтобы уменьшить это негативное влияние, и, что еще важнее, научиться сохранять воду, наш самый ценный ресурс, – говорит Майк Хорн. – Я рад, что над достижением этой цели работают не только ООН, НПО и политики, но также и промышленные лидеры. Одним из них является и Бернар Шарлес, главный исполнительный директор Dassault Systèmes, подчеркнувший важность этой темы».

Стартовавшая в феврале 2020 года глобальная инициатива «The Only Progress is Human» направлена на повышение осведомленности общества об актуальных социальных и экономических проблемах. Она призвана вдохновлять людей на использование виртуальной среды и цифровых решений для понимания современных вызовов и развития устойчивых инноваций во имя лучшего будущего. Инициатива привлекает внимание общественности с помощью 10 мероприятий. Они демонстрируют возможности виртуальных двойников по созданию и практическому применению ориентированного на человека опыта. Первым из этой серии стала уникальная музыкально-визуальная постановка Virtual Harmony с использованием 3Dvarius. 3Dvarius – это первая в мире электроскрипка, полностью напечатанная на 3D-принтере и спроектированная с помощью решений Dassault Systèmes. Постановка была посвящена ответу на вопрос «как именно виртуальные миры могут изменить наше эмоциональное восприятие».