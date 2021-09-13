SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику

SAS опубликовала отчет в области корпоративного устойчивого развития за 2020 год. В документе подчеркивается, какое влияние аналитика может оказывать практически на любые сферы жизни: SAS не только помогает клиентам внедрять эко-инициативы и стремиться к достижению целей устойчивого развития, но и способствует решению экономических, социальных и экологических проблем в разных регионах мира.

Для SAS экологически безопасная рабочая среда, которая развивает в сотрудниках любознательность и мотивирует их к творчеству, предполагает устойчивую бизнес-модель на основе Парижского климатического соглашения. Созданию такой среды, в частности, способствует система SAS Visual Analytics: она используется в процессах управления и составления отчетов об экологических характеристиках – от потоковой передачи данных для умного кампуса до снабжения офисных зданий «зеленой» электроэнергией от солнечных батарей.

Основные успехи в защите окружающей среды, обозначенные компанией в отчете.

SAS приняла обязательство добиться к 2050 году нулевых выбросов СО2. Представила на рассмотрение целевые показатели сокращения выбросов на к 2025 и 2030 годам в Science Based Targets initiative (SBTi) – глобальную инициативу, утверждающую корпоративные стратегии по декарбонизации. Выбросы SAS во всех областях были на 39,5% ниже, чем в SBTi за 2018 год.

Глобальные выбросы СО2 во всех сферах деятельности в 2020 году снизились на 37,7% в 2020 году (с 107 267 до 66 875 млн тонн эквивалента СО2). На 40% достигнута цель по снижению интенсивности использования энергии в офисных зданиях, намеченная на 2025 год. На 50% достигнута цель по снижению углеродного следа от офисных зданий, намеченная на 2025 год. Улучшение относительно базового года составило 56%.

Удалено 50% производственных и строительных отходов со свалок по всему миру. Получены сертификаты Energy Star для 11 зданий. Произведено 3,8 миллиона кВтч чистой энергии из возобновляемых источников с помощью солнечных панелей, установленных как на крышах, так и на земле.

Именно стремление SAS к лучшему будущему для всей планеты и любознательность как одна из ценностей и драйверов компании позволили ей активно помогать в противодействии пандемии COVID-19. SAS не только оказывала прямую поддержку своим клиентам, но и создала аналитический хаб – в настоящее время это крупнейшее бесплатное единое хранилище обезличенных данных о пациентах с COVID-19. Через хаб SAS предоставляет частным лицам и организациям данные и ресурсы, позволяющие лучше понять, как преодолеть пандемию. SAS также создала интерактивную панель, помогающую увидеть наиболее уязвимые группы населения и географию их распределения.

SAS также продвигает инициативы, способствующие доступности образования и всеобщей дата-грамотности. SAS поддерживает многочисленные программы, чтобы помочь любым учащимся – от дошкольников до аспирантов – раскрыть свой потенциал и сформировать лидерские и новаторские качества. Более 2,5 миллионов преподавателей и учеников в возрасте до 12 лет использовали бесплатные цифровые инструменты, ресурсы и приложения SAS в 2019 году, при этом почти 50 000 учителей и 200 000 учеников создали новые учетные записи в течение 2020 года. Для учащихся высших учебных заведений и взрослых количество бесплатных загрузок и регистраций в 2020 году выросло на 59%.

«Прошлый год показал нам, как важна взаимосвязь друг с другом и как мы, работая вместе, можем добиться серьезных перемен. – Благодаря опыту SAS мы знаем, насколько эффективно технологии помогают принимать действенные решения, которые защищают окружающую среду, спасают жизни, делают мир лучше и безопаснее и обеспечивают устойчивое будущее», –– говорит Джим Гуднайт, основатель и CEO SAS.