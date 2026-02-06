Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Кузьминов Ярослав


СОБЫТИЯ


06.02.2026 Исследование ВШЭ выявило дисбаланс на рынке генеративного ИИ 2
21.04.2025 Большинство студентов не верят, что ИИ сможет заменить их на работе 1
15.04.2025 В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion 1
15.11.2024 Ученые из ВШЭ разработали новую методику оценки ИИ для образовательных задач 1
11.09.2023 VK Education запускает сервис для проверки грамотности школьников к старту чемпионата сочинений «Своими словами» 1
12.07.2022 АФК «Система» сменила президента и распрощалась с Чубайсом 1
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
07.06.2019 Microsoft запускает масштабную образовательную инициативу в российских вузах 1
28.08.2018 Ярослав Кузьминов: Москва должна быть пионером в использовании передовых цифровых технологий в образовании 1
01.08.2014 В «Высшей школе экономики» появился «Факультет олимпиадников» 1
28.04.2014 «Яндекс» открыл факультет на базе НИУ ВШЭ 1
28.04.2014 Новый факультет компьютерных наук ВШЭ начнет работу в сентябре 2014 г. 1
02.04.2014 «Яндекс» и Высшая школа экономики открывают факультет компьютерных наук 1
26.11.2008 Спрос на специалистов с высшим образованием: прогнозы 1
29.10.2008 Центр инноваций Microsoft открылся в ГУ-ВШЭ 1
06.07.2006 Рособразование ужесточает порядок сдачи в аренду вузовской недвижимости 1
06.07.2006 Рособразование ужесточает порядок сдачи в аренду вузовской недвижимости 1
29.11.2005 30 ноября состоится круглый стол "Инвестиции в российскую ИТ-отрасль: проблемы и перспективы" 1
07.12.2004 ФЦП "Электронная Россия": лучшим журналистам подарят ноутбуки 1
21.11.2002 Регионы отчитались по "Электронной России" 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Кузьминов Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8581 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4589 3
Google LLC 12330 2
Microsoft Corporation 25325 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 2
EY - Ernst & Young Global 382 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
Nvidia Corp 3769 1
Связьинформ 88 1
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 1
Антиплагиат 21 1
Ростелеком 10405 1
Amazon Inc - Amazon.com 3160 1
Apple Inc 12728 1
Intel Corporation 12577 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
AMD - Advanced Micro Devices 4492 1
Sony 6641 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
РТИ 147 1
OpenAI 407 1
Google DeepMind 68 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 70 2
РЖД - Российские железные дороги 2019 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 144 2
Intel Capital 148 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 49 1
ОНЭКСИМ ГК 49 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1071 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1398 1
Роснефть НК - нефтяная компания 532 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 279 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 323 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 73 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1483 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 799 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 478 2
ООН ЦУР - Цели устойчивого развития - SDG - Sustainable Development Goals 35 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5976 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4127 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 995 1
Data Fusion - Слияние данных 84 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 582 1
DS-команды 16 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 242 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 265 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1050 1
Таксономия - Taxonomy 75 1
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 106 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 775 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 746 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 153 2
C/C++ - Язык программирования 854 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Microsoft Azure Cognitive Services 10 1
Microsoft Azure Web Apps 1 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Codeforces 9 1
OpenAI - ChatGPT 575 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 436 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1164 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Oracle Java - язык программирования 3350 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2380 1
VK Mini Apps 60 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 22 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 87 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 69 1
Аржанцев Иван 11 4
Кручинская Екатерина 3 3
Якобашвили Давид 18 2
Чирахов Владимир 9 2
Белова Анна 7 2
Федоров Игорь 13 2
Балыхин Григорий 4 2
Munnings Roger - Маннигс Роджер 3 2
Summer Ron - Зоммер Рон 41 2
Пучков Лев 2 2
Томак Евгений 2 2
Волож Аркадий 261 2
Чубайс Анатолий 218 2
Шохин Александр 34 2
Евтушенков Владимир 212 2
Шамолин Михаил 124 2
Ветров Дмитрий 8 1
Фурсенко Андрей 128 1
Григоренко Дмитрий 202 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Оселедец Иван 42 1
Кочарян Роберт 12 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 51 1
Ситдеков Тагир 5 1
Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 3 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Коротков Андрей 85 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Бяхов Олег 59 1
Церенов Церен 47 1
Михайлов Николай 11 1
Вьюгин Олег 8 1
Степанова Анна 40 1
Суржко Денис 8 1
Паршуков Александр 8 1
Швыдкой Михаил 10 1
Левин Михаил 7 1
Климова Наталья 3 1
Белик Виталий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1102 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 2
Россия - УФО - Челябинская область 1414 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1003 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 25 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Нововоронеж 16 1
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 34 1
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 19 1
Европа 24678 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1372 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3255 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1307 1
Япония 13565 1
Армения - Республика 2381 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 1
Россия - СФО - Новосибирск 4699 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3419 1
Россия - ПФО - Самарская область 1480 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2143 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1033 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 985 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 597 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1565 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 658 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1330 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 727 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 934 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 699 1
Люксембург Великое Герцогство 437 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 618 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 899 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 891 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 8
Образование в России 2564 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Аренда 2581 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1047 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
CDO - Chief Data Officer - Директор по данным 6 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 449 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 123 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 2
Известия ИД 716 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
Microsoft Research 141 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1294 19
РАН - Российская академия наук 2034 5
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 120 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 447 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 679 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 18 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 92 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 17 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 58 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 54 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 296 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 38 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще