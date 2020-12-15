Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН

Разработка компании Smart Engines для распознавания ID документов Smart ID Engine включена в карту российских кейсов ИИ для целей устойчивого развития (ЦУР), подготовленную в рамках международной программы «Глобальный вызов — искусственный интеллект для достижения целей устойчивого развития».

Программный продукт Smart ID Engine предназначен для быстрого и безопасного распознавания ID карт, паспортов, водительских прав. В нем применяются передовые научные достижения исследователей Smart Engines в области создания малобитных нейронных сетей и энергоэффективного ИИ. Проект представлен в категории «Борьба с изменением климата», что является одним из ключевых ориентиров доклада ООН, посвященных проблемам защиты окружающей среды и устойчивого развития планеты.

«Мы являемся научной компанией и придерживаемся принципов ответственности при создании технологий ИИ. Для нас это прежде всего высокое качество распознавания, экологическая ответственность и безопасность обработки данных. Все наши продукты базируются на фирменной технологии ИИ GreenOCR, созданной учеными Smart Engines в рамках подхода Green AI. Применяемые в ней новые архитектуры 4- и 8-битных нейронных сетей позволили с улучшением точности повысить скорость распознавания и обеспечили снижение углеродного следа в процессах машинного обучения и при выполнении вычислений», — сказал генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук, Владимир Арлазаров.