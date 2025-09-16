Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183040
ИКТ 14224
Организации 11060
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3504
Системы 26213
Персоны 78674
География 2947
Статьи 1553
Пресса 1255
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

Green AI парадигма «зеленого искусственного интеллекта»


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Ученые Smart Engines создали «зеленый» ИИ, который распознает текст в 10 раз точнее и на 20% быстрее прошлых моделей 1
17.06.2022 Специалисты «Сбера» и Института AIRI создали открытый инструмент для оценки углеродного следа моделей ИИ 1
01.02.2022 Smart Engines подвела итоги коммерческой и научной деятельности в 2021 году 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
15.12.2020 Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
06.03.2020 Разработчик систем ИИ Smart Engines стал резидентом «Сколково» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Green AI и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 404 5
МегаФон 9600 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13737 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9055 2
VerifyMyAge 6 2
Blockpass IDN 6 2
iDenfy 5 2
Data Matrix - Дата Матрикс 81 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
ESG - Enterprise Strategy Group 248 1
Argos KYC 2 1
CNR-Nanotec 2 1
AMD - Advanced Micro Devices 4399 1
Digitax - САВ - Системы автоматического возмещения - Диджит Трейдинг 1 1
Ablera 2 1
Vodafone Qatar 1 1
Travizory - Travizory Border Security SA 5 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1307 3
Альфа-Банк 1830 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
Tessi 9 3
ВТБ - Почта Банк 486 2
ГПБ - Газпромбанк 1144 2
МКБ - Московский кредитный банк 608 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 2
АльфаСтрахование СГ 343 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 539 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 185 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 73 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Visa International 1963 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 1
American Express - Amex 335 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 145 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
JCB International 145 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 61 1
TWINO 4 1
Ингосстрах СПАО 447 1
Кредит Европа банк 66 1
Caribbean Airlines 5 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 199 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 459 1
Kaspi Bank 29 1
Oman Arab Bank 7 1
Emirates NBD 7 1
БалтБет БК - букмекерская контора 7 1
NNTC 3 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1173 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3197 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 99 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16505 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3735 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5365 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4813 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1895 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1019 2
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 239 2
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 27 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1046 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 719 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31312 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11932 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5644 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1765 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14210 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2622 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25251 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11927 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5621 2
Оцифровка - Digitization 4818 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3651 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 130 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 943 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 1
Auto-ID - AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 24 1
Auto-ID - PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 20 1
HoughNet 2 1
Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 62 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4320 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14246 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25514 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10036 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2203 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25173 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14380 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4794 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2659 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 216 5
Smart Engines - GreenOCR 42 5
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 56 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 968 2
Google Android 14485 2
Apple iOS 8122 2
Linux OS 10637 2
Apple macOS 2181 2
Intel x86 - архитектура процессора 1952 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 904 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1004 2
Купибилет - Kupibilet 32 2
Smart Engines - Smart Document Engine 38 2
Microsoft Windows 16134 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 130 1
Oracle Java - язык программирования 3283 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 537 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 509 1
Oz Liveness 42 1
MasterCard Maestro 156 1
Google Flutter 56 1
React JS - JavaScript фреймворк 101 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 1
Smart Engines - Smart Vision Engines 1 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 41 1
C/C++ - Язык программирования 818 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 75 1
Арлазаров Владимир 252 4
Цыганов Вячеслав 74 1
Северюхин Андрей 6 1
Ведяхин Александр 154 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18245 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52998 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 2
Ближний Восток 3010 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 401 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Азия - Азиатский регион 5685 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Африка - Африканский регион 3543 1
Франция - Французская Республика 7943 1
Саудовская Аравия - Королевство 623 1
Америка Латинская 1862 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Болгария - Республика 783 1
Иран - Исламская Республика Иран 1109 1
Египет - Арабская Республика 1038 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 243 1
Бахрейн - Королевство 126 1
Эквадор - Республика 117 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Марокко - Королевство 213 1
Катар 172 1
Ливан - Ливанская Республика 196 1
Ирак - Республика 700 1
Тунис - Тунисская Республика 169 1
Кувейт 167 1
Судан - Республика 106 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 136 1
Йемен - Йеменская Республика 68 1
Ливия 152 1
Оман Султанат 120 1
Мавритания Исламская Республика 18 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17819 1
Япония 13437 1
Южная Корея - Республика 6794 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Европа 24513 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 865 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2484 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 224 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4840 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4232 2
Паспорт - Паспортные данные 2680 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 343 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 256 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 465 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19847 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1897 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53928 1
Платёжное поручение - Payment order 235 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6223 1
Энергетика - Energy - Energetically 5395 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 547 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7165 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 445 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 187 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 849 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2484 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9389 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3626 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6097 1
ОКУД - общероссийский классификатор управленческой документации 5 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 295 1
IEEE Access 17 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1053 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 88 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 4 2
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 6 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
День молодёжи - 27 июня 969 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще