Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году

Российская научная компания Smart Engines, разрабатывающая технологии «зеленого» ИИ, подвела итоги деятельности за 2020 г. В текущем году компания представила новое поколение систем распознавания Smart Vision Engines для автоматического извлечения данных ID документов, банковских карт, баркодов, деловых документов, биометрической верификации и компьютерной томографии. Оборот компании превысил 247,5 млн руб., что в 2,18 раза больше чем в 2019 г. На экспорт технологий ИИ за пределы стран СНГ пришлось 26%. Количество проданных распознаваний составило 91,9 млн, что на 80% больше чем в прошлом году. Исследователи Smart Engines опубликовали 28 научных статей и представили 36 докладов на международных конференциях ICMV, ICIP, ICPR.

Решения Smart Engines помогают компаниям выполнять требования ФЗ-152 и национальных регуляторов по всему миру при обработке персональных и чувствительных данных клиентов в мобильных приложениях, интернет-решениях и учетных информационных системах.

Линейка Smart Vision Engines включает SDK программных продуктов для решения различных задач компьютерного зрения. Smart ID Engine позволяет распознавать данные более 1530 типов ID карт, паспортов, водительских удостоверений и других ID документов для 210+ стран (территорий) мира с поддержкой 100 языков. За год в продукте появились поддержка арабского языка и 430 новых типов документов, а также алгоритмы проверки «живости» (Computational Document Liveness), признаков компрометации (Computational Document Forensics) и сверки лиц (Face Verification) для биометрической верификации. Smart Code Engine предназначен для распознавания банковских карт, баркодов и MRZ. В 2020 г. добавлена поддержка распознавания карт с нанесением данных плоской печатью, с вертикальным расположением данных, с данными на двух сторонах, а также карт с номером IBAN. Smart Document Engine – это новое решения корпоративного класса для автоматической классификации, распознавания и выделения реквизитов из деловых документов. Smart Tomo Engine – это программное обеспечение для компьютерной реконструкции томографических изображений.

В 2020 г. исследователями Smart Engines представлены 64 научные работы. 28 из них опубликованы в рецензируемых научных журналах, включая три – в журналах уровня Q1 по рейтингу WoS (IEEE Access и Sensors) и три – Q1 по рейтингу Scopus (Computer Optics и Journal of Structural Biology). 36 работ представлены докладами на ведущих научных конференциях в области ИИ, компьютерного зрения и обработки изображений: 13th International Conference on Machine Vision (ICMV 2020), 27th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2020) и 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2020). Об уровне результатов научных исследований в компании Smart Engines говорит тот факт, что на конференции ICPR 2020 из 10 докладов, принятых от ученых из России, четыре работы подготовлены учеными Smart Engines.

В фокусе проводимых научных исследований Smart Engines находятся разработки в области энергоэффективного, ответственного и безопасного ИИ. Ключевые научные результаты года – это, во-первых, комбинация языко-независимого алгоритма сегментации классического вида и нейросетевого метода OCR, позволившая достичь великолепной точности распознавания документов при непревзойденной энергоэффективности и, во-вторых, новая психофизически равномерная система цветовых координат ProLab, использование которой позволяет значительно увеличить точность цветового анализа при выявлении подделок. Безусловным прорывом 2020 г. в компании считают выход на мировой уровень научных достижений Smart Engines в области вычислительной томографии: разработан самый вычислительно эффективный алгоритм реконструкции в мире и предложен инновационный подход к контролируемому (monitored) ИИ-процессу сбора исходных рентгеновских проекций, гарантирующий настолько малую дозу облучения, насколько это возможно при обеспечении качественной диагностики.

В 2020 г. в коллектив Smart Engines пришли новые молодые исследователи из числа недавних студентов и аспирантов базовой кафедры МФТИ. В этом году подготовлено и выпущено семь бакалавров и магистров, а одна аспирантка успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме автокалибровки геометрических искажений объектива путем анализа Хаф-спектра.

Клиентская база компании по сравнению с 2019 г. выросла на 40%. Программные продукты Smart Vision Engines применяются для идентификации пользователей, дистанционного обслуживания, оптимизации бизнес-процессов и развития платежных сервисов по всему миру, включая США, страны Евросоюза, Азии, Ближнего Востока и СНГ. В 2020 г. пользователями решений Smart Engines стали: «Дом.рф», МКБ, Росбанк, банк «Санкт-Петербург», Ситибанк, «СКС банк», «Альфа-банк Казахстан», «Займер», «М.видео-Эльдорадо», BioCollections Worldwide, Digitax, iDenfy, NNTC, Tessi, Twino, VerifyMyAge и другие.

В своей деятельности Smart Engines является проводником идей ответственного создания технологий. Приверженность компании высочайшим стандартам качества, экологической ответственности и безопасности данных при разработке ИИ нашло отражение в присоединении к международной инициативе в сфере устойчивого развития – Глобальному договору ООН. Представленные в 2020 продукты получили обновление фирменной технологии ИИ GreenOCR, которая создана в рамках подхода Green AI. В ней внедрены новые четырех- и восьмибитные модели вычислений глубоких нейронных сетей, которые обеспечивают снижение углеродного следа в процессе обучения и исполнения алгоритмов ИИ.

Подводя итоги года, генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров отметил: «2020 г. был непростым для всех, и главную победу нашего коллектива я вижу в том, что мы смогли нарастить темп развития и выпустить новую линейку продуктов, в которой реализовали нашу главную идею – «Безопасность без ущерба для приватности». В этом году в сознании бизнеса и государственного управления которые столкнулись с необходимостью применять дистанционное взаимодействие, произошел перелом и технологии удаленной идентификации перешли из категории nice-to-have в категорию must-have, что дало ощутимый толчок для нашего бизнеса по всему миру. Хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом и пожелать счастья, здоровья и благополучия».