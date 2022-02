Smart Engines подвела итоги коммерческой и научной деятельности в 2021 году

Smart Engines подвела итоги коммерческой и научной деятельности в 2021 г. В 2021 г. компания Smart Engines продала ИИ для 113 млн безопасных распознаваний документов, решила последнюю фундаментальную задачу при распознавании паспорта РФ и создала CO 2 нейтральную ИИ для OCR. Основной разворот паспорта РФ теперь распознается за 0,15 секунды на мобильном телефоне, даже если он снят «книжечкой», выбрасывая всего 0,0001 грамма CO 2 .

Количество проданных распознаваний для безопасного извлечения данных в мобильных приложениях, интернет-решениях и других информационных системах составило 113 млн.

Оборот компании в 2021 году — 3,08 млн евро.

Клиентская база продуктовой линейки Smart Engines по сравнению с 2020 г. выросла на 26%.

Использовать программные продукты компании стали «Балтбет», «Кредит Европа банк», Райффазенбанк, Argos KYC, Caribbean Airlines, Emirates NBD, Folio ID, Kaspi, Oman Arab Bank, Royal Caribbean Group, SimplePayMe, SignD, Vodafone Qatar.

Развитие получили проекты по использованию решений Smart Engines в Альфа-банке, группе «Тинькофф», «Ингосстрахе», группе «Ренессанс страхование», Ситибанке, «СКБ банке», Ablera, iDenfy, Tessi, Travizory Border security.

На базовой кафедре МФТИ и под руководством ученых компании были подготовлены 10 бакалавров, 13 магистров, а 2 исследователя из сотрудников компании защитили кандидатские диссертации;

Опубликовано 26 научных статей в журналах, включая журналы с рейтингом Q1; Представлено 15 докладов на международных конференциях; участие в ICDAR 2021; сотрудничество с итальянским институтом нанотехнологий CNR-Nanotec.

Скорость распознавания банковских карт была увеличена в два раза. Кадр распознается теперь всего за 0,035 секунд. Скорость распознавания QR-кодов возросла в 1,6 раза, количество непрочитанных кодов сокращено на треть. Распознавание ID-документов ускорилось за год на 40% (для инфографики на примере US Driving License). За счет новой 8-битной модели воспроизведения все нейронные сети ускорились на 40%.

Увеличение точности распознавания документов: за 2021 г. количество ошибок сократилось на 15%. Точность распознавания номера карты достигла 99,68%. ИИ встал на границу в полностью автоматическом режиме: ПО Smart Engines установлено в Международном аэропорту Шереметьево для бесконтактного пограничного контроля на международных рейсах.

В 2021 библиотека распознавания стала более компактной — в среднем, интеграция Smart ID Engine в мобильное приложение в конфигурации для распознавания паспорта РФ увеличивает его не более, чем на 10 МБ. Снижен объем используемых нейронных сетей на 30%. Уменьшен объем памяти и размера конфигурации для китайского, японского и корейского языков.

Новая версия Smart Code Engine позволяет распознавать данные банковских карт 21 платежной системы в видеопотоке и на фотографиях. Добавлено 316 новых типов документов и 513 новых шаблонов. Распознается 1856 удостоверяющих документов, банковских карт и баркодов 210 юрисдикций.

Новые возможности: поддержка WebAssembly; распознавание документов внутри веб-страницы; распознавание банковской карточки с фотографии и режим KYC для карточек (с частично скрытым номером); распознавание паспорта РФ в проективном режиме на мобильном телефоне (режим «книжки»); поддержка сканирования и декодирования баркодов AAMVA; распознание ID-карт с обеих сторон в рамках единой сессии распознавания; поддержка арабских и персидских лигатур; режим множественного сканирования баркодов.

Предотвращение мошенничества: создание 12 комплексных систем искусственного интеллекта обнаружения цифровой и физической подделки ID-документов: Computation Document Forensic AI, Image Fraud AI, Pixel Fraud AI, Font Fraud AI, Text Fraud AI, Template Fraud AI, Photo Fraud AI, Data Fraud AI, Stamp&Seal Fraud AI, Liveness AI, Holo AI, Multispectral Fraud AI.