Электронный документооборот позволил «Ростелекому» сэкономить более 100 млн листов бумаги за год

«Ростелеком» более чем в два раза снизил потребление бумаги по итогам 2022 г: с 213 до 97 млн листов, тем самым сохранив от вырубки более 14 тыс. деревьев.

Проект «Безбумажный офис» стартовал в «Ростелекоме» в ноябре 2021 г. Его цель ― сократить бумажный документооборот в семь раз и увеличить долю электронного документооборота (ЭДО) до 90%. По итогам 2022 г. объем использованной бумаги сократился на 55%, доля ЭДО выросла до 80% по сравнению с 2021 г.

Для сокращения бумажного документооборота «Ростелеком» проводит перестройку бизнес-процессов посредством цифровизации и отказа от устаревших типов документов, наращивает электронный документооборот, развивает современные инструменты обмена информацией. Так, в 2022 г. был выполнен переход на отечественное программное обеспечение, что позволило значительно повысить качество аналитики с печатающих устройств и существенно сократить объем печати. Компания также изменила процесс оформления договорных отношений с агентами через оферту, перевела массовые виды документов на ЭДО, запустила сервис по выпуску усиленной квалифицированной электронной подписи для кадровых документов. Проводятся регулярные мероприятия, направленные на снижение объемов печати и увеличение доли электронного документооборота.

Сокращение потребления бумаги и расходных материалов при взаимодействии с контрагентами и между подразделениями позволяет «Ростелекому» повышать эффективность и скорость работы, облегчать процессы документооборота, сокращать материальные затраты, увеличивать прозрачность внутренних процессов, минимизировать финансовые риски потери документов, а также прививать сотрудникам компании любовь к природе и учить заботиться о ней. Безбумажный документооборот также учитывает Цели устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) в сфере экологии и является частью важных для компании принципов ESG.

Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается Импортонезависимость

«“Ростелеком” ответственно подходит к сохранению окружающей среды, последовательно следуя ESG-целям, заявленным в стратегии компании. Важной частью вклада в устойчивое развитие страны является забота о рациональном использовании природных ресурсов. Главная задача — сохранить планету зеленой для потомков, максимально сократив бумажный документооборот за счет перестройки бизнес-процессов и увеличения доли электронного документооборота. Мы не только стремимся к эффективным и экологичным решениям и быстрым процессам, сберегая леса от вырубки и реки от загрязнений, но и восполняем баланс в природе, компенсируя углеродный след. Благодарю коллег за достигнутые результаты, которые превзошли наши изначальные ожидания для первого года проекта, а также за вовлеченность и внесенный вклад в экологию в виде сохраненных 14 тыс. деревьев. В этом году мы рассчитываем вплотную приблизиться к достижению поставленных в рамках проекта целей», — сказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.