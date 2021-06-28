Исследование: технологии стали драйвером устойчивого развития в России

Представители российского бизнеса уже осознали, что именно технологии будут играть решающую роль в достижении целей устойчивого развития — так считают 83% топ-менеджеров российских компаний. Об этом говорят результаты нового отчета «Курс на устойчивость. Как российский бизнес становится ответственным». Совместное исследование проведено во втором квартале 2021 года компанией Accenture, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), посольством Германии в России и Российско-германской ВТП.

Наиболее важным для этого топ-менеджеры считают применение высокотехнологичного оборудования (37% респондентов) и современных материалов (28%), продвинутую аналитику (25%), роботов и искусственный интеллект (по 22% на каждый из пунктов), облачные технологии (14%). Наименее понятными для бизнеса с точки зрения устойчивого развития пока выглядят 5G и блокчейн — лишь 3% участников отметили, что уже видят важность этих технологий для развития ESG-инициатив.

«Сегодня особое значение приобретает вопрос ответственных инноваций. Технологический прогресс стремительно меняет мир, и этот процесс не остановить. Но в наших силах управлять этими изменениями. Мы можем сделать так, чтобы прогресс работал на благо людей в широком смысле этого слова. Технологии могут и должны сделать жизнь более комфортной, безопасной и, в конечном счете, более счастливой», — отмечает руководитель департамента «Стратегия» Accenture в России и Казахстане Андрей Скорочкин.

Аналитики выявили существенный рост интереса к повестке устойчивого развития (УР) со стороны бизнеса. 98% опрошенных руководителей бизнеса назвали вопросы устойчивого развития приоритетными, при этом 64% включают их в топ-3 ключевых направлений развития бизнеса в этом году. Однако конкретные действия компаний существенно отличаются. Так 39% организаций заботятся о сокращении выбросов углекислого газа, 34% инвестируют в развитие сотрудников и социального обеспечения, 33% сокращают отходы своего производства, 30% повышают энергоэффективность и переходят на возобновляемые источники энергии (многие вопросы исследования подразумевали более одного варианта ответа).

Российский бизнес рассчитывает получить экономический эффект от устойчивого развития: 74% топ-менеджеров уверены в улучшении финансово-экономических показателей за счет ESG-инициатив. Руководители ожидают эффектов за счет роста мотивации сотрудников, повышения заинтересованности инвесторов, а также лояльности клиентов и партнеров — но четкого понимания, как измерить ценность для бизнеса, всё ещё нет.

Два главных барьера на пути к устойчивому развитию — отсутствие четкого понимания ценности для бизнеса и недостаток внутренних компетенций в области УР. Об этом говорят по 61% респондентов. 57% руководителей бизнеса сетуют на отсутствие поддержки со стороны государства, 45% еще не видят запроса со стороны потребителей, а 44% говорят о долгой и сложной трансформации процессов.

Оценивать деятельность в области устойчивого развития также все еще трудно. Половина топ-менеджеров говорят о сложностях сбора данных и неоднозначности критериев оценки, 34% — об отсутствии единой методологии, а 23% о том, что данных недостаточно.

«Сегодняшним лидерам важно не только добиваться выполнения целей устойчивого развития в периметре своих компаний, но и выйти за рамки получения краткосрочной прибыли и стать агентами изменений для осмысленного и своевременного достижения глобальных целей», — рассказывает Ирина Мусина, руководитель практики устойчивого развития Accenture в России и Казахстане.

Accenture и соорганизаторы провели количественное и качественное онлайн-исследование крупнейших представителей российского бизнеса, чтобы узнать их отношение к устойчивой повестке и результаты ее имплементации в процессы компании. Всего в опросе приняло участие более 140 топ-менеджеров из 13 различных индустрий. Размеры опрошенных компаний варьируются от менее 1000 до более 20 000 сотрудников, что позволяет оценить отношение к принципам устойчивого развития бизнеса в целом — от малых предприятий до крупного бизнеса. В опросе принимали участие российские компании, и российские представительства иностранных холдингов.