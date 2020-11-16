Московскую программу поддержки инновационных проектов номинировали на премию ООН

Международные эксперты признали столичную программу пилотного тестирования инновационных решений лучшей в России в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами». Она будет представлена на World Summit Awards 2020 — масштабном конкурсе инновационных и цифровых инициатив, который пройдет в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Все номинанты на премию проходят тщательный отбор. Эксперты более чем из 180 государств оценивают их по критериям международной конкурентоспособности. Московская программа тестирования инноваций стала финалистом. Это крупный городской проект для технологичного бизнеса. Он помогает предпринимателям испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории. Узнав мнение пользователей и специалистов до выпуска продукта на рынок, компания может существенно улучшить его показатели», — сказала Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, организациям, на чьих площадках проводится пилотное тестирование, программа интересна тем, что они могут безвозмездно знакомиться с перспективными технологиями и первыми анализировать современные практики в различных областях.

Например, в рамках программы уже тестировали беспилотную платформу для перевозки грузов на закрытых территориях «Эвокарго», дрон с бензиновым электрогенератором и увеличенным временем полета, модульную систему для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ Easy ECG, автоматический бесконтактный дезинфектор для рук «БИО Точка». В тестировании также участвовали первая в мире перчатка, управляемая мысленными командами «Экзокисть-2», и тренажер для восстановления мелкой моторики кисти «Аника».

Эксперты премии World Summit Awards изучают региональные инновационные и цифровые решения, которые могут иметь глобальное значение. Номинантов оценивают по семи критериям, таким как содержание, функциональность, дизайн, технологии, инновации, влияние на общество и ценность.

«Премия включает в себя два важных аспекта. С одной стороны, это достижение целей устойчивого развития ООН и использование информационно-коммуникационных технологий для развития стран и городов. С другой — развитие глобального общества знаний. Сегодня мы живем в совершенно другой среде: благодаря мобильной революции и наступлению эпохи алгоритмов данные стали таким же капиталом, как труд, земля, деньги и технологии. Следовательно, как никогда важно оценивать выдающиеся инициативы и программы, которые позволяют управлять данными, чтобы сделать жизнь граждан лучше», — отметил председатель World Summit Awards Питер Брук.

Программу пилотного тестирования инноваций реализует Агентство инноваций Москвы, созданное Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса с технологическими компаниями, чтобы они могли совместно создавать, тестировать и внедрять инновационные решения.

«Сейчас программа пилотного тестирования инноваций реализуется на 90 площадках в 16 отраслях и помогает малому и среднему бизнесу апробировать новые решения на городских и коммерческих объектах, а также продемонстрировать эффективность своих разработок», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Одной из площадок для их тестирования недавно стал технополис «Москва». Специалисты особой экономической зоны помогают выявить недостатки разработок и составляют свои рекомендации. Новинки в сфере благоустройства, образования, отдыха и спорта могут протестировать и сами москвичи — площадкой для испытаний стала территория ВДНХ. Кроме того, к программе присоединились некоторые московские вузы и школы.