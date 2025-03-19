Начались продажи внешних аккумуляторов, в которых совсем нет лития. Они не взрываются и служат в 10 раз дольше

Компания Elecom начала продавать натрий-ионные внешние аккумуляторы, которые способны работать при экстремальных температурах воздуха, не взрываться и выдерживать пять тыс. циклов перезарядки. Правда, по компактности они уступают обычным литиевым батареям.



Новое поколение аккумуляторов

Производитель аксессуаров из Японии Elecom заявил о начале продаж «первой в мире» батареи «нового поколения», использующей натрий-ионные аккумуляторы. Пауэрбанк емкостью 9000 мАч от Elecom не использует литий и может использоваться при экстремальных температурах от -35℃ до 50℃.

«Стандартные литий-ионные аккумуляторы могут загореться в случае повреждения. С другой стороны, натрий-ионные аккумуляторы весьма безопасны и менее склонны к тепловому пробою даже при выделении тепла внутри аккумулятора, а также менее склонны к возгоранию, что делает их более безопасными в использовании», — сказано в сообщении компании.

Кроме того, срок службы изделия, по словам разработчиков, составляет около 5 тыс. циклов, тогда как у типичной мобильной батареи с литий-ионными аккумуляторами — около 500 циклов, то есть в 10 раз меньше.

Есть и недостатки

Выходная мощность внешнего натрий-ионного аккумулятора от Elecom — Na Plus — достигает максимума в 45 Вт через порт USB-C или 18 Вт через порт USB-A. Для его полной зарядки требуется около двух часов. Светодиодный индикатор показывает уровень заряда.

Na Plus продается в Японии за 9,98 тыс. йен (около $67), выяснил The Verge. Это немало, если сравнить, например, с базовым литий-ионным пауэрбанком емкостью 10 000 мАч от Anker, стоимостью менее чем $20. Хотя в будущем, пишет издание, цена может упасть, поскольку технология натрий-ионных аккумуляторов является новой, и производственные мощности еще не достигли уровня литий-ионных аккумуляторов.

Однако у новинки есть другой недостаток — натрий-ионные батареи больше по размеру. Они имеют меньшую плотность энергии по сравнению с литиевыми батареями, что означает, что они должны быть больше и тяжелее, чтобы хранить эквивалентное количество энергии. Например, литиевая батарея 10 000 мАч от Anker весит около 213 грамм., а Na Plus на 9 000 мАч весит 350 грамм и намного более громоздкий.

Замена литий-ионной технологии

Сами по себе натрий-ионные батареи — это далеко не самая новая технология, но их массовое распространение пока не происходило как раз из-за того, что они уступают литиевым по времени зарядки и плотности. Но технология все же постепенно набирает обороты, в том числе и потому, что материалов на планете, используемых в литиевых батареях, в тысячу раз меньше, чем компонентов натриевых (статистика TechSpot).

Исследователи по всему миру ищут и другие варианты. В мае 2025 г. CNews писал о том, что группа шведских ученых из университета Чалмерса вместе с коллегами из Линчепингского и Карлстадского университетов разработали технологию, позволяющую создавать полноценные аккумуляторы на основе цинка, которые будут способы сохранить до 80% первоначальной емкости даже после восьми тыс. циклов перезарядки. На момент выхода материала специалисты шведских университетов не называли сроки коммерциализации своей технологии — им удалось создать лишь крошечных размеров элемент питания в качестве тестового и демонстрационного образца.

В январе 2025 г. китайское научное издание сообщало о создании совершенно нового типа аккумуляторов — алюминий-ионных. По словам разработчиков, они способны выдержать 10 тыс. циклов перезарядки и потерять при этом всего-навсего 1% первоначальной емкости.