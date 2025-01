Создана «вечная» батарея для смартфонов на замену литиевым аккумуляторам. Она не взрывается и сохраняет емкость 30 лет

Разработан новый формат аккумуляторов для мобильных устройств в целом и смартфонов в частности. Лития в батареях нет – он заменен на алюминий, вследствие чего они не взрываются и не горят. Емкость останется на уровне 99% от первоначальной в течение нескольких десятилетий.

Ничего не взорвется в кармане

Для современных мобильных устройств создан совершенно новый тип аккумуляторов, авторы которого намеренно отказались от использования лития. Как пишет портал GizChina, вместо этого металла используется другой – алюминий, гораздо более распространенный и дешевый – токари во всем мире ежедневно превращают заготовки из него в килограммы стружки.

Новый аккумулятор – алюминий-ионный. Использование алюминия сразу исключает все недостатки литиевых батарей, которые взрываются, перегреваются, плохо реагируют на жару и холод и, что не менее важно, стремительно теряют емкость. Для примера, за пару лет ежедневной подзарядки такие АКБ легко могут лишиться до 20% своей первоначальной емкости.

Один смартфон на 30 лет

По информации научного издания ACS Central Science, алюминий-ионный аккумулятор в разы более безопасен и неприхотлив в использовании. Его емкость, конечно, тоже будет теряться, но в десятки раз медленнее, нежели у литий-ионных батарей.

По словам разработчиков, аккумулятор на основе алюминия способен выдержать 10 тыс. циклов перезарядки и потерять при этом всего-навсего 1% первоначальной емкости. В переводе на более значения это примерно 27 лет эксплуатации при ежедневной подзарядке.

Новый аккумулятор также выделяется своей твердотельной конструкцией. Ученый Вэй Ван (Wei Wang), один из его создателей, заявил: «Новая конструкция алюминий-ионного аккумулятора демонстрирует потенциал для долговечной, экономически эффективной и высокобезопасной системы хранения энергии. Возможность восстановления и переработки ключевых материалов делает технологию более надежной».

Потенциальная революция

Вэй Ван не просто так упомянул про возможность переработки и восстановления созданного им аккумулятора. Это настоящая проблема для батарей на основе лития, которые почти не поддаются восстановлению, и которые очень трудно переработать.

Как пишет GizChina, вкупе с этим столь длительный срок службы аккумулятора, измеряемый не просто годами, а целыми десятилетиями может стать «переломным моментом в технологической отрасли» (could be a game changer in the tech industry). По сути, переход мобильных устройств на алюминий-ионные аккумуляторы будет означать прощание со всеми имеющимися проблемами по части системы питания. По статистике, вышедший из строя аккумулятор – одна из двух самых частых причин (наряду с поломкой экрана) обращения в сервисный центр или покупки нового устройства.

Также это будет означать, что аккумулятор, к примеру, смартфона или планшета, запросто переживет устройство, в котором используется. За 30 лет гаджет в лучшем случае безнадежно устареет, в худшем – много раз выйдет из строя по причинам, не связанным с АКБ

Однако минус здесь в том, что пользователи могут в конечном итоге выбросить хорошие, все еще полностью пригодные к дальнейшей эксплуатации батареи в составе поломавшихся устройств. Таким образом, алюминий-ионные батареи больше подойдет для техники, которая с самого начала рассчитывалась на десятилетия работы.

Огромный шанс на успех

В мире существует множество альтернатив литиевым аккумуляторам, в которых непосредственно литий заменен на какое-либо другое вещество, например, на карбон или цинк. Однако годы идут, но мобильные устройства по-прежнему оснащаются батареями именно на основе лития.

Во многом это «заслуга» производителей батарей, которые давно отработали техпроцесс производства батарей на литии и не хотят вкладываться в в развитие нового производства. Однако в случае с алюминий-ионными АКБ все может измениться.

Батареи на основе алюминия, как пишет GizChina, гораздо менее дороги в производстве на фоне литиевых. Для производителей это означает существенное снижение издержек, которое может привести к росту выручки и чистой прибыли.

К тому же авторы нового твердотельного алюминиевого аккумулятора уже провели ряд тестов своего творения и убедились в его высокой устойчивости к различным воздействиям. В частности, он выдержал многократные механические нагрузки и полностью сохранил работоспособность и емкость.

Но что еще более важно, во время тестов батарею нагревали до 200 градусов Цельсия, и она без труда пережила такой сильный перегрев. Что было бы с литиевым аккумулятором, нетрудно представить, с учетом того, как легко они воспламеняются даже при незначительном перегреве.

Разработчики пока не готовы к коммерциализации своего творения. Оно все еще в стадии разработки, и сроки появления первых устройств на новых твердотельных АКБ на основе алюминия авторы проекта не называют.