Аккумуляторы в новых iPhone деградируют с невероятной скоростью. Пользователи негодуют

Аккумуляторы во всех смартфонах серий iPhone 14 и 14 Pro стареют чрезмерно быстро, считают пользователи. У некоторых уровень здоровья АКБ менее чем за год упал до 87%, а когда он снизится до 80%, iPhone начнет требовать замены батареи. Пользователи считают, что так быть не должно, но Apple им пока не отвечает.



АКБ с синдромом ускоренного старения

Владельцы смартфонов Apple серий iPhone 14 и iPhone 14 Pro стали жаловаться на слишком быстро деградирующие аккумуляторы, пишет портал iMore. Мобильники вышли менее года назад, в середине сентября 2022 г., однако у многих пользователей процент здоровья АКБ в этих аппаратах упал ниже 90%. Для смартфона, которому нет и года, это довольно плохой результат.

У всех, кто жаловался на быструю деградацию АКБ в самых современных (пока что) Apple iPhone, показатели остаточного здоровья аккумулятора разные. Кому-то повезло больше, у них этот параметр был немного выше 91%. Кто-то «похвастался» 87%, и это пока что антирекорд среди тех, кто оставлял недовольные отзывы.

Apple пока не отреагировала на заявления пользователей о слишком быстро приближающемся сроке замены аккумулятора. Возможно, это связано с тем, что среди комментариев под такими постами, нашлись и те, у кого уровень здоровья АКБ в их iPhone 14 и 14 Pro был на уровне 99-100%.

Фото: pvproductions / FreePik Использование неоригинальных зарядных устройств тоже может сократить срок службы АКБ в iPhone

Посмотреть информацию о состоянии аккумулятора iPhone можно стандартными средствами iOS. Для этого нужно откройте приложение «Настройки», перейти в раздел «Аккумулятор» и нажать на «Состояние аккумулятора и зарядка». В этом менб отображаются сведения о емкости элемента питания, пиковой производительности и необходимости проверки аккумулятора в сервисном центре.

Кто виноват

Сам по себе факт того, что столь дорогие смартфоны оснащены столь быстро выходящими из строя батареями, может удивить, а кого-то – даже вывести из себя. «Емкость батареи очень раздражает. Использование одного и того же iPhone в течение двух лет без замены батареи стало невозможным», – приводит iMore комментарий одного из пользователей.

Действительно, если АКБ нового iPhone потеряла больше 10% своей первоначальной емкости всего за 11 месяцев, то она очень быстро подберется к опасной отметке в 80% остаточной емкости. После этого, несмотря на то, что таким аккумулятором еще вполне можно пользоваться, смартфон будет регулярно напоминать о необходимости его скорейшей замены.

Эксперты iMore пишут, что такие темпы деградации вполне могут быть в пределах спецификаций новых батарей для iPhone. К тому же темпы ее износа напрямую зависят от интенсивности эксплуатации смартфона и того, в каком климате он используется.

Литиевые батареи очень не любят холод и жару, а лето 2023 г. неприятно удивило жителей многих стран показателями на уличном термометре. К тому же слишком частая зарядка АКБ вредит ей, как и ускоренная зарядка мощным блоком питания.

Кроме того, литиевые аккумуляторы имеют еще одну неприятную особенность – они химически стареют, даже если не подвергать их воздействию тепла или холода и не заряжать их слишком часто или слишком быстро. В результате с течением времени количество заряда, который они могут удерживать в себе, уменьшается.

Apple может выкрутиться

Пока не факт, что пользователи смогут подтолкнуть Apple к запуску программы массовой замены аккумуляторов в iPhone 14 и 14 Pro. Нынешние условия гарантии Apple гласят, что штатная батарея для смартфонов сохраняет до 80% своей емкости при 500 полных циклах зарядки при работе в нормальных (не экстремальных) условиях, пишет портал PhoneArena.

Как объединялись ИТ-инфраструктура, бизнес-процессы и команды «Утконоса» и «Ленты Онлайн» CNews Analytics

На АКБ в случае Apple распространяется гарантия сроком на один год, в течение которого пользователи могут рассчитывать на бесплатную замену, если батарея будет признана неисправной. У тех, кто купил новый iPhone сразу после его релиза, остается все меньше времени, чтобы попытаться добиться бесплатной замены батарейки в своем смартфоне.

Эксперты PhoneArena подсчитали, что пользователи, купившие свой iPhone 14 в день выпуска и с тех пор ставили его на зарядку каждую ночь, к началу августа 2023 г. выполнили этот ритуал около 320 раз. По их словам, батарея, за этот период деградировавшая до 90%, работает в полном соответствии с заявленными Apple спецификациями.

Второго Batterygate может не случиться

Многие пользователи очень сильно реагируют на все, что так или иначе касается автономности iPhone. Не исключено, что это связано с хитростью Apple почти 10-летней давности, когда она искусственно замедляла свои iPhone по мере истощения аккумуляторов в них.

Чем меньше становился процент здоровья батареи, тем медленнее начинали работать популярные iPhone тех лет. Реализовано это было на программном уровне, и чтобы вернуть производительность смартфона на прежний уровень, необходимо было заменить АКБ, разумеется, за деньги.

Маленькая тайна Apple довольно быстро перестала быть тайной и еще быстрее переросла в скандал мирового масштаба, получивший название Batterygate. Apple поначалу не признавалась, но позже, когда на нее посыпались десятки судебных исков, заявила, что заботилась о пользователях – она замедляла iPhone, чтобы продлить время их работы без подзарядки даже на уже видавшем виды аккумуляторе.

Пользователей такое объяснение не устроило, и они все добились компенсаций. Так, в марте 2020 г. Apple согласилась выплатить сумму до $500 млн владельцам iPhone серий 6 и 7, хотя и только в США. Это был ее ответ на очень масштабный коллективный иск – подписавшимся под ним владельцам iPhone Apple была готова выплатить от $25 до $3500, а их адвокатам перечислить $90 млн.